شكرا لقرائتكم خبر عن انقذ حياة مصاب السكتة القلبية واعرف كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص الوعي بعلامات وأعراض أمراض القلب وكيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، قد يهدد حياة الكثيرون، فإذا تعرفت على طرق اجراء الإنعاش القلبي الرئوي قد تنقذ حياة إنسان يعانى من أعراض السكتة القلبية، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، بحسب موقع "health".





ما هو الإنعاش القلبي الرئوي؟وهو إجراء طارئ يجمع بين الضغط على الصدر والتهوية الاصطناعية يتم ذلك من أجل الحفاظ على وظيفة الدماغ سليمة حتى يتم تقديم المساعدة الطبية لاستعادة الدورة الدموية والتنفس لدى الشخص الذي عانى من سكتة قلبية.

الإنعاش القلبي الرئوي أو إجراء بسيط للغاية يتطلب الأمر منك فقط جعل المريض مستلقياً على سطح مستوٍ والضغط بشكل منتظم مع وضع كعب يديك فوق الأخرى في منتصف الصدر بمعدل 100-120 نبضة في الدقيقة.





كيف يتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي؟وفقًا للصليب الأحمر الأمريكي، هذه هي الطريقة التي تجري بها عملية الإنعاش القلبي الرئوي:

إذا كنت ستقوم بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي على شخص ما، فتحقق أولاً من المناطق المحيطة للتأكد من سلامته واستخدم معدات الحماية الشخصية، وإذا كان الشخص غير مستجيب ، فتحقق من التنفس أو أي نزيف يهدد الحياة.

إذا كان الشخص لا يزال لا يستجيب ولا يتنفس بل يلهث فقط، فاتصل على الفور للحصول على مساعدة طبية أو أخبر شخصًا ما للقيام بذلك.

حتى ذلك الحين ، ضع الشخص على ظهره على سطح مستو، ثم قم بإجراء 30 ضغطة على الصدر مع وضع اليدين في منتصف الصدر.

يجب أن تكون الأكتاف فوق اليدين مباشرة مع إغلاق المرفقين بمعدل 100 إلى 120 في الدقيقة.

أيضًا ، اسمح للصدر بالعودة إلى الوضع الطبيعي بعد كل ضغط ، وامنح نفسين من الفم إلى الفم بعد فتح مجرى الهواء إلى الوضع السابق المحايد.

تأكد من أن كل نفس يستمر لثانية واحدة ثم ارفع الصدر قبل إعطاء الراحة التالية ، اسمح للهواء بالخروج بالزفير ، وكرر المجموعات المكونة من 30 ضغطة على الصدر ونَفَسَين.

معظم الناس حول المريض لا يعرفون ماذا يفعلون في مثل هذه الحالات وينتهي بهم الأمر بالذعر لكن من المهم التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي.

يمكن أن تحدث السكتة القلبية في أي مكان ويمكن أن تؤثر على أي شخص لذلك نحن جميعًا بحاجة إلى التدريب ، بصرف النظر عن الأطباء فقط

هناك حاجة ماسة للتوعية بأنه إذا لم يتم إعطاء الإنعاش القلبي الرئوي في أقل من 3 دقائق ولم يكن هناك دوران دموي، يمكن أن يموت المريض.

إذا تم تقديم الإنعاش القلبي الرئوي أو المساعدة الطبية الفورية له ، كانت هناك فرص كبيرة لإمكانية إنقاذه .

علامات وأعراض السكتة القلبية:

- التعرق غير المستكشَف أو غير المبرر

- الضغط في الصدر

- الشعور بالإغماء