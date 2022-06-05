“البوليفينول” مركّب يجب أن نستهلكه يوميًا.. ما فوائده وأين نجده؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 04:09 مساءً - من المعروف ان المواد المضادة للأكسدة هي من أهم العناصر التي يمكن ايجادها في الأطعمة. ويشدد الخبراء الصحيون على ضرورة التزود بكميات عالية من هذه المواد يوميا لحماية الجسم من الأمراض المختلفة أبرزها السرطان.

وتحتوي الخضار والفواكه والأطعمة النباتية على نسب عالية من مضادات الأكسدة، الى جانب احتوائها على الالياف والمعادن والفيتامينات الأساسية لصحة سليمة.

وهناك انواع عدة من مضادات الأكسدة مثل الفيتامين Cو E. ومن الانواع الأخرى ايضا ما يعرف بالبوليفينول. وهو مصطلح واسع يستخدم لوصف المواد الكيميائية الموجودة في النباتات.

وتعتبر هذه المركبات مصدرًا غنيا لمضادات الأكسدة التي تعتبر اساسية للصحة لأنها تحمي الخلايا من الشوارد الحرة.

فما هي أبرز فوائد البوليفينول؟

يمكن ان نزود جسمنا بهذه المركبات من خلال نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضار والفواكه، ويتمتع البوليفينول بمنافع فريدة نتعرف اليها في السطور التالية:

صحة القلب

إن الحصول على كميات عالية من البوليفينول في النظام الغذائي يحسّن صحة القلب. كما ان بعض انواع هذا المركب يمكنها ان تخفف مستوى الكوليسترول الضار، مما يساعد على الحماية من امراض القلب.

كما ان البوليفينول يمكنها ان ترفع صحة الأوعية الدموية، وتحفز الدورة الدموية. ومن خلال المحافظة على دورة دموية سليمة، يمكن تنظيم ضغط الدم.

مستوى السكر في الدم

ان مركبات البوليفينول،بشكل خاص فلافونويد، تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم.

ويعمل هذا المركب النشط على مستويات السكر في الدم من خلال رفع افراز الانسولين، ما يساهم في استقرار عملية حرق الغلوكوز، ومنع موت الخلايا.

وقد يبدو ذلك مثيرًا للاهتمام ،بشكل خاص للاشخاص المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري.

الصحة العصبية

قد يساعد هذا المركب المضاد للأكسدة في حماية الدماغ من الشيخوخة والأمراض الادراكية مثل الألزهايمر، كما يمكنه ان يحارب العلامات الباكرة للخرف.

في السياق نفسه، وجد الباحثون ان ادخال البوليفينول بانتظام في النظام الغذائي يساعد أيضًا في الحماية من السكتة، مرض باركينسون، وغيرهما.

هشاشة العظام

أشارت بعض الأبحاث الى أن البوليفينول ذات الجودة العالية قد تساعد في حماية العظام من خسارة كثافتها.

والعظام التي تخسر كثافتها هي اكثر عرضة للكسور، والاصابة بأمراض مثل هشاشة العظام.

صحة الجلد

إن النظام الغذاىي الغني بمضادات الأكسدة يساهم في تحفيز بشرة صحية ونضرة.

كما ان المواد المضادة للأكسدة تساعد أيضًا في حماية الجلد من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب الشيخوخة المبكرة، وحتى السرطان.

الحماية من السرطان

ترتبط مضادات الأكسدة يالحماية من مرض السرطان. فهي تساعد على احتواء الشوارد الحرة، وتمنع من تأذي الخلايا.

وغالبا ما نجد الشوارد الحرة في الطبيعة وفي الطعام، وفي بعض الأوقات تكون غير قابلة للتجنب. ومن خلال ازالة الشوارد الحرة، والمساعدة في اصلاح الضرر الحاصل للخلايا، تمنع مضادات الأكسدة من نمو الأورام.