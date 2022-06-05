دايت “قاراطاي” لخسارة الوزن.. كيف يمكن تطبيقه؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 04:09 مساءً - تختلف أنواع الأنظمة والحميات الغذائية من أجل خسارة الوزن. وقد أثبت بعض هذ الأنواع فعاليته في تحقيق الأهداف المرجوّة، فيما أخفق البعض الآخر.

ومن هذه الأنظمة، نظام قاراطاي الغذائي الذي يحظى بشعبية كبيرة في تركيا والعالم. فما هو دايت قاراطاي؟

أسس طبيب القلب التركي “كانان قاراطاي” نظاماً غذائياً، أطلق عليه اسم نظام كانان قاراطاي الغذائي، بعد سنوات من البحث العلمي. يشهد قاراطاي دايت شعبية كبيرة في تركيا وفي جميع أنحاء العالم، ويعتبر من السهل متابعته وفعّالاً في إنقاص الوزن؛ إذ يؤكد العديد من المتابعين أن الوزن الذي فقدوه من خلال هذا النظام الغذائي دائم.

ويتكوّن نظام قاراطاي الغذائي من الأطعمة الغنية بالبروتين التي تعزز الشعور بالشبع. ويشدّد على جملة نقاط يجب الالتزام بها إذا كنت تسعى إلى إنقاص وزنك، تشمل الآتي:

– شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب في اليوم.

– المواظبة على أداء التمارين الرياضية بانتظام أمر مهم جداً. يوصى بالمشي لمدة 40 دقيقة يومياً.

– عدم تناول المشروبات الغازية.

– تناول وجبات قليلة الملح وعالية الخل.

– طهي الوجبات على درجات حرارة منخفضة لفترات أطول.

– التوقف عن تناول أي طعام بعد الساعة 8:00 مساءً.

– عدم تضمين الخبز أو البطاطس أو الأرز في وجباتك. بدلاً من ذلك، يمكنك أن تأكل الجوز والمكسرات لتشعر بالرضا.

– تجنّب الإفراط في تناول الفواكه والاكتفاء بكميات معتدلة، أي جزء واحد في اليوم على الأكثر.

– تناول البيض المسلوق والمكسرات والجوز في وجبة الإفطار.

– تقسيم الوجبات من وجبتين إلى ثلاث وجبات في اليوم، على أن تفصل بينها مدة 4-5 ساعات.

تحتل وجبة الفطور مكانة مهمة في نظام قاراطاي الغذائي؛ لأنها ترتبط بمعدل التمثيل الغذائي، وإبقاء نسبة السكر في الدم متوازنة. في حين يُبطئ التوقف عن تناول وجبة الإفطار عملية التمثيل الغذائي لديك لتوفير الطاقة؛ لينتهي الأمر بتخزين الدهون في الجسم.

الأطعمة المسموح بتناولها

وفقًا لهذا النظام الغذائي، يمكنك تناول أي شيء تقريباً طالما أنك تتمتع بصحة جيدة. إليك الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها بحرية في حمية قاراطاي:

– البرغل والجزر النيء.

– الفواكه المجففة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة، برقوق، مشمش، كمثرى، تفاح، سفرجل،يوسفي، فراولة، كرز، برتقال، إلخ.

– الدجاج الطبيعي، المنتجات الطبيعية النيئة، اللحم المقدد، البيض.

– الزبادي محلي الصنع واللبن. وما لا يقل عن 2 لتر من الماء يومياً.

– زيت البندق، زيت الزيتون والزبدة.

– الخضروات والبقوليات واللحوم والأسماك.

– القهوة التركية، والشاي، وشاي الأعشاب، والمياه المعدنية، والعيران.

الأطعمة المحظورة

عند اتباع دايت قاراطاي يمنع تناول الأطعمة المضاف إليها السكر والمحليات. في قاراطاي دايت، يُمنع تماماً تناول هذه الأطعمة:

– الأطعمة المضاف إليها السكر والمحليات ومنتجات مرضى السكر.

– الجزر المطبوخ، البطاطا والأرز.

– العنب، البطيخ، الشمام والتين.

– النقانق.

– المشروبات الغازية ومشروبات الدايت وزبادي الفواكه.

– الحبوب المطحونة.

عند اتباعك هذا النظام الغذائي، يوصى بالتوقف عن تناول أي شيء بعد الساعة 7 مساءً. والمشي على الأقل 30-45 دقيقة يومياً.

قاراطاي دايت وإنقاص الوزن

يزعم متتبعو هذه الحمية أنهم فقدوا ما يصل إلى 5 كيلوغرامات من الوزن في غضون أسبوعين. وأن باتباعك هذا النمط الغذائي لن تستعيد الوزن الذي تفقده مرة أخرى.