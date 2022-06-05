علماء يطورون مجموعة من الأدوية لعلاج سرطان الرئة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ دقيقتين

طور علماء بريطانيون مجموعة جديدة من الأدوية التي أثبتت في التجارب السريرية فعاليتها بأكثر من ضعفي العلاج الكيميائي ضد سرطان الرئة، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لمعهد لندن لأبحاث السرطان.

وأكد بيان العلماء أن الجمع بين مركبات (فس-6766 و إيفروليموس) كان فعالا ضد “أشكال متقدمة من السرطان مع عدد من الطفرات الجينية، وأجريت الاختبارات على 30 مريض، بما في ذلك 11 شخص مصابين بسرطان الرئة.

وقال المعهد في بيان صحفي: “عند نصف المرضى المصابين بسرطان الرئة، لم يلاحظ تطور المرض لمدة ستة أشهر، وهو ما يعادل ضعف التأثير المتوقع للعلاج الكيميائي في هذه المرحلة من المرض”.

وفقا لنتائج الاختبارات، أصبحت الأورام أصغر بنسبة تزيد عن 30% عند إثنين من أصل 11 مريضا مصابا بسرطان الرئة.