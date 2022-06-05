صحة ورشاقة

علماء يطورون مجموعة من الأدوية لعلاج سرطان الرئة

0 نشر
EditorAS 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ دقيقتين

سرطان الرئة

طور علماء بريطانيون مجموعة جديدة من الأدوية التي أثبتت في التجارب السريرية فعاليتها بأكثر من ضعفي العلاج الكيميائي ضد سرطان الرئة، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لمعهد لندن لأبحاث السرطان.

وأكد بيان العلماء أن الجمع بين مركبات (فس-6766 و إيفروليموس) كان فعالا ضد “أشكال متقدمة من السرطان مع عدد من الطفرات الجينية، وأجريت الاختبارات على 30 مريض، بما في ذلك 11 شخص مصابين بسرطان الرئة.

وقال المعهد في بيان صحفي: “عند نصف المرضى المصابين بسرطان الرئة، لم يلاحظ تطور المرض لمدة ستة أشهر، وهو ما يعادل ضعف التأثير المتوقع للعلاج الكيميائي في هذه المرحلة من المرض”.

وفقا لنتائج الاختبارات، أصبحت الأورام أصغر بنسبة تزيد عن 30% عند إثنين من أصل 11 مريضا مصابا بسرطان الرئة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا