هذه الفوائد يمنحها النوم لدماغك!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى تعريض صحتك الجسدية والعقلية لمخاطر قصوى، وفي حين ينطوي النوم على فوائد كثيرة لأجسامنا مثل المساعدة في إنقاص الوزن والحفاظ على صحة قلبك وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وتقليل الالتهاب، فإن الحصول على نوم مناسب يمكن أن يفيد عقلك بعدة طرق أيضا.

فوائد النوم

النوم هو حالة طبيعية من الراحة المؤقتة حيث يصبح الشخص غير نشط جسديا وغير مدرك للأنشطة التي تحدث في محيطه.

وفي هذا السياق، رصد موقع onlymyhealth خمس فوائد يمكن أن يجنيها عقلك من النوم.

1. يساعد على تقوية الذاكرة

من المعروف أن توطيد الذكريات هو أحد الوظائف الرئيسية للنوم. إنه يفعل ذلك عن طريق تقوية الاتصال العصبي للدماغ وتقليم غير المرغوب فيه مرة أخرى.

نظرا لأن دماغنا يقوم بإجراء العديد من الروابط على مدار اليوم، فليس كلها ​​مفيد ويستحق التوفير. الحصول على نوم جيد يساعد عقلك على تبسيط هذه الاتصالات وتقوية الذاكرة.

علاوة على ذلك، أثبت بعض الباحثين أن النوم يساعد الشخص على تذكر الأشياء التي تعلمها خلال النهار. يميل دماغنا إلى ترسيخ الذكريات التي يحتاجها والتخلص من تلك التي لا تشكل أهمية كبيرة.

2. يساعد في طرد السموم

يتناول الكثيرون مشروبات للتخلص من السموم الضارة من أجسامهم، وبالمثل يساعدك النوم الجيد على طرد السموم من دماغك. أثناء نومك، يميل عقلك إلى التخلص من السموم بسرعة أكبر مقارنة بوقت الاستيقاظ.

نظرا لأن الجهاز اللمفاوي في دماغنا يميل إلى الانفتاح ليلا، فإنه يساعد في إزالة وطرد السموم من أدمغتنا.

البروتين والسموم التي تتراكم في دماغنا على مدار اليوم، يتم التخلص منها أثناء النوم وتساعد في منع الحالات الشديدة مثل مرض ألزهايمر.

3. يحسن التركيز

نظرا لظهور الهواتف الذكية والاتصال المستمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يميل الكثير من الناس إلى تشتيت انتباههم بسهولة مما أدى إلى قصر فترة الانتباه وانخفاض التركيز.

ثبت أن الحرمان من النوم يؤدي إلى انخفاض مستويات التركيز وتقليل اليقظة.

عندما يعاني الشخص من قلة النوم، يصعب عليه أداء المهام أو التركيز بشكل صحيح، ويصبح تفكيره مرتبكا مع تراجع القدرة على التفكير المنطقي وإصدار الأحكام السليمة.

تجعل قلة النوم من الصعب على الشخص تقييم الموقف بالطريقة الصحيحة، وبالتالي يفقد تركيزه.

4. يساعد في تجديد فيزيولوجيا الخلية

هناك حقيقة مثبتة أن النوم السليم يساعد في تجديد خلايا الدماغ ودعمها، كونه يساعد في إنتاج الخلايا المسؤولة عن تكوين المايلين.

هذا المايلين هو المادة العازلة الموجودة في الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ والحبل الشوكي.

يتكون المايلين من مادة دهنية تسمح للنبضات الكهربائية بالانتقال بكفاءة وسرعة على طول الخلايا العصبية.

ثم يعمل عن طريق تقليل وقت رد الفعل، ويسرع توصيل النبضات العصبية ويزيد الدقة الزمنية.

5. يساعد في تنظيم جهاز المناعة

منذ تفشي فيروس كورونا وظهور الجائحة، أصبحت المناعة وطرق تعزيز وظيفة الجهاز المناعي محل اهتمام كبير حول العالم.

يجب على المرء أن يعرف أن النوم الجيد ليلا يمكن أن يعزز المناعة بقليل من الجهد أو بدون جهد.

من المعروف أن النوم يقوي جهاز المناعة ويحميه من أي نوع من الأمراض والالتهابات.

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم أو قلة النوم إلى ضعف المناعة.

أثبت بعض الباحثين أيضا أن النوم المناسب يساعد في تحسين استجابة الجسم للأجسام المضادة.