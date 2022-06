عادات لتناول الطعام يجب تجنبها بعد التمرين!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عندما يتعلق الأمر بعادات الأكل الخاصة بك بعد التمرين، فهناك العديد من الإرشادات التي يجب وضعها في الاعتبار.

تقول أخصائية التغذية المعتمدة إرين كيني “تناول الطعام بعد التمرين ضروري لتحسين عملية استشفاء العضلات (التعافي). إنها فرصة لإعادة تزويد عضلاتك بالطاقة وتقليل الالتهاب والمساعدة في بناء أو الحفاظ على كتلة العضلات”.

وفي هذا السياق، أحصى خبراء التغذية 5 عادات طعام دعوا إلى ضرورة تجنبها بعد التمرين، بحسب موقع Eat This, Not That.

1. تناول السلطة بعد التمرين

نعم، بعد التمرين قد يكون من المقبول تخطي سلطة، أو على الأقل إقرانها بشيء آخر. تقول كيني: “السلطات غنية بالألياف وتتطلب المزيد من الطاقة لهضمها. مباشرة بعد التمرين، يتم تحويل معظم الدم بعيدا عن الجهاز الهضمي، بدلا من ذلك، اختر الأطعمة سريعة التجديد مثل الكربوهيدرات والبروتين مثل عصير الموز ومسحوق البروتين”.

2. تناول مشروب رياضي

إذا استمر التمرين لأقل من 60 إلى 90 دقيقة، تقول كيني إنه من غير المحتمل أن تحتاج إلى مشروب رياضي.

وتقول: “إن تناول وجبات خفيفة متوازنة ومياه الشرب تكفي لتعويض الإلكتروليت المفقود وتجديد الجليكوجين المخزن”.

وتوضح “تحتوي معظم المشروبات الرياضية على نسبة عالية من السكريات المكررة والإضافات التي لا تعتبر رائعة بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون إلى تحسين صحتهم”.