طرق تكبير المؤخرة بالاكل بسرعة من دون تجميل  

بيروت - نادين محمد - يمكن تكبير المؤخرة بالاكل وهو ما لا تعرفه الكثيرات. ولهذا يلجأن عادة الى عمليات النفخ التجميلية. فبعض انواع الطعام تحتوي على مكونات يمكنها ان تساعد على تسمين هذه المنطقة من الجسم وعلى الحصول على قوام بشكل مميز. وهذه افضل واسهل الطرق التي تساعد على تكبير المؤخرة بالاكل.

طرق نفخ المؤخرة بالطعام

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من اجل تكبير المؤخرة بالاكل يجب تناول الاطعمة التي تحتوي على عناصر توفر السعرات الحرارية اللازمة لذلك. وفي هذه الحالة يجب اعتماد نظام غذائي صحي يوفر كل المغذيات الضرورية للجسم. ولهذا يجب التخلي عن الوجبات السريعة والتركيز على الاطعمة التي يتم تحضيرها منزلياً. ومن المفيد جداً اضافة بعض الاصناف مثل البروتينات والكربوهيدرات المركبة. ويمكن الحصول عليها من خلال تناول البطاطا الحلوة والشوفان والمعكرونة والذرة اضافة الى منتجات الحليب. ومن المهم اضافة الفاكهة الى السلة الغذائية اليومية. وينصح بتناول التفاح والبرتقال والاجاص والغريب فروت. فهي تعود بالفائدة بسبب احتوائها على نسبة مرتفعة من الالياف. ولهذا السبب الافضل ان يتم اكلها طازجة وليس على شكل عصير.





استهلاك الاستروجين النباتي

يمكن هذا المركب ان يساعد على ملء منطقتي المؤخرة والارداف، علماً انه يساعد على الحد من تراكم الكولسيترول الضار وعلى تزويد الجسم بالدهون الصحية. ويفضل ان يتم تناول النوع النباتي منه لأن هذا يحد من خطر الاصابة بأمراض السرطان وخصوصاً سرطا الثدي. ومن الممكن تزويد الجسم به من خلال تناول بعض الاصناف مثل بذور السمسم وحبوب الصويا وزيت الزيتون والجوز واللوز.





اطعمة لتكبير المؤخرة

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يمكن الاعتماد على بعض انواع الطعام من اجل زيادة حجم المؤخرة وتحسين شكل الجسم. وينصح من اجل ذلك بتناول 5 اصناف.

البطاطا



تحتوي على الدهون الصحية التي يمكنها ملء هذه المنطقة بطريقة غير خاطئة. كما انها مصدر مهم للكربوهيدرات التي ترفع عدد السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها. ولهذا ينصح بالتركيز على تناولها لكن مع ممارسة التمارين الرياضية.

السمسم



من المفيد تناوله من اجل تسمين المؤخرة والارداف لأنه غني بالزيوت الطبيعية. كما انه يحتوي على مركبات مفيدة. ومن اجل الاستفادة من خصائصه ينصح بتطبيق هذه الوصفة.

المقادير



ملعقتا طعام من السمسم

ملعقة طعام من العسل الطبيعي

الخطوات



1 يمزج المكونان جيداً.

2 يتم تناول الخلطة مرتين يومياً لمدة شهر. ولا بد بعد مرور هذه المدة من ملاحظة التغيير.



خلطات طبيعية لتكبير المؤخرة

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الخميرة

تتمتع الخميرة ايضاً ببعض الخصائص التي تساعد على الحصول على مؤخرة بحجم مناسب لتحقيق تناسق الجسم. ومن الممكن استخدامها لتحضير بعض الوصفات المفيدة.

المقادير

ملعقة طعام من الخميرة

ملعقة طعام من بودرة الحلبة

كوب ماء

ملعقة طعام من زيت جنين القمح



الخطوات



1 توضع بودرة الحلبة مع الماء على النار حتى الغليان.

2 يترك الخليط ليبرد ثم يضاف اليه زيت جنين القمح والخميرة.

3 تمزج المكونات جيداً ثم تدلك به منطقة المؤخرة والارداف مع القيام بحركات دائرية.

4 يترك المزيج لمدة 15 دقيقة قبل الغسل بالماء البارد. ومن المفيد تكرار هذه العملية من مرة الى مرتين اسبوعياً.

خلطة زيت الحلبة

يمكن تكبير المؤخرة بالاكل ومن خلال استخدام بعض مكوناته لصنع اقنعة مفيدة ومنها قناع زيت الزيتون وزيت الحلبة.

المقادير

كمية من زيت الحلبة

كمية مناسبة من زيت الزيتون

الخطوات



1 يضاف زيت الحلبة الى كوب ماء ويوضع الخليط على النار حتى يغلي.

2 يضاف زيت الزيتون ويترك الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

3 ينزع الخليط عن النار ويترك ليبرد تماماً.

5 يطبق المزيج على اليدين وتدلك المؤخرة بواسطته قبل الغسل بالماء النقي. ومن اجل الاستفادة من الوصفة من المفيد تكرارها يومياً لمدة لا تقل عن 5 اسابيع. كذلك يمكن ان يتزامن تكبير المؤخرة بالاكل مع ممارسة بعض انواع الرياضة مثل الاسكوات.

