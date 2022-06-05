نسف دهون الجسم في اسبوع بطريقة رجيم الفرنسيات 

بيروت - نادين محمد - من الضروري نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة ليس من اجل استعادة الرشاقة فقط، بل لجنب الاصابة بأمراض خطرة مثل امراض القلب والشرايين. ويمكن لتحقيق هذا الهدف الاكتفاء بتطبيق نظام غذائي وحياتي صحي ومتوزان مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. كما من الضروري الامتناع عن اتباع بعض العادات السيئة مثل تناول المأكولات الجاهزة الدسمة وتلك التي تحتوي على السكر والمحليات وخصوصاً خلال الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية. ومن المفيد ايضاً تطبيق حميات مؤقتة تساعد على نسف الدهون بفعالية وسرعة. ومن ابرازها رجيم الفرنسيات الذي يسمح بإنقاص ما لا يقل عن 4 الى 5 كيلوغرامات في اسبوع واحد فقط.



طريقة برنامج رجيم الفرنسيات السريع

اقرئي أيضاً: رجيم الكيتو دايت: دليلك الشامل لنحافة دون حرمان



يساعد هذا الرجيم على نسف الدهون من دون الشعور بالحرمان ويتيح الحصول على جسم رشيق تماماً مثل الكثير من النساء والنجمات الفرنسيات. ويحتاج اتباعه الى تطبيق هذه القواعد.

الاثنين



الفطور. كوب من الشاي الاخضر او القهوة الخالية من السكر، ثمرة تفاح، بيضة مسلوقة واحدة او كوب من الزبادي الخالي من السكر.

الغداء. بيضة مسلوقة واحدة، طبق سلطة خضراء مع الطماطم، حصة من الفاكهة الموسمية.

العشاء. بيضة مسلوقة واحدة، طبق من البروكولي المطهو على البخار، كوب من خلاصة نباتية خالية من السكر.

الثلثاء



الفطور. حصة من الفاكهة الموسمية، كوب من خلاصة نباتية او من الشاي او القهوة الخالية من المحليات.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي، طبق من الخضار المطهوة على البخار، كوب من عصير البرتقال الطبيعي.

العشاء. حصتان من الفاكهة ، كوب من حساء الخضار الخالي من الدسم.

الاربعاء



الفطور. بيضة مسلوقة واحدة، طبق متوسط الحجم من سلطة خضار مع صلصة عصير الليمون وزيت الزيتون، كوب من الشاي الخالي من السكر.

الغداء. 250 غ او شريحة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي من دون دهون، كوب من عصير التفاح الطبيعي.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي الخفيف من دون محليات.

الخميس



الفطور. ملعقة طعام من الجبنة البيضاء والافضل ان تكون قليلة الدسم، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، كوب من عصير طبيعي.

العشاء. حصتان من الفاكهة الموسمية.

الجمعة

الفطور. بيضتان مسلوقتان، كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي من دون دهون، كوب من عصير التفاح الطبيعي.

العشاء. كوب من الحليب او من اللبن الزبادي الطبيعي قليل الدسم.

السبت





الفطور. بيضة مسلوقة واحدة، طبق متوسط الحجم من الخضار المشكلة، كوب غير محلى من الشاي او القهوة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من سفائن الدجاج المسلوقة، عصير فواكه طبيعي.

العشاء. كوب من حساء طبيعي من دون زيوت.

الاحد



الفطور. قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم، حصة من الفاكهة، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

الغداء. 250 غ من لحم الدجاج المشوي من دون الجلد، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخفيف.

العشاء. كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى والخالي من الدسم. ومن خلال اتباع قواعد هذا الرجيم السريع يمكن استعادة الرشاقة ونسف الدهون الضارة الزائدة في مدة قصيرة. ومن اجل الحفاظ على الوزن الصحي ينصح بعد ذلك باتباع نظام غذائي خال من العادات السيئة مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.





شاهدي الفيديو: