هيل وكمون وقرفة في خلطات لخسارة الوزن بسرعة

بيروت - نادين محمد - لا شك أنك ترغبين في الحصول على قوام رشيق، وخسارة الوزن الزائد، لكنك تواجهين صعوبة كبيرة في حرمان نفسك من المأكولات الشهية والمواظبة على ممارسة الرياضة. لا تقلقي، إذ سنقدم إليك وصفات طبيعية سهلة التحضير، ستمكنك من تنحيف الجسم في مدة قياسية.

وصفة الحليب والهيل

في وعاء على النار، ضعي ستة أكواب من الحليب الطازج، وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من الهيل المطحون، مع التقليب المستمر لمدة دقيقتين. من ثم، انزعي الإناء عن النار، واحتفظي بالمزيج لتشربي منه كوباً يومياً لستة أيام متتالية. بإمكانك إضافة ملعقة صغيرة من السكر الأسمر أو العسل في الكوب قبل شربه.

وصفة الزنجبيل والليمون

أضيفي الى ربع كوب من المياه الفاترة، عصير حبتين من الليمون الحامض وملعقتين من الزنجبيل الأخضر أو المطحون، وحركي الخليط جيداً. من ثم، احتفظي بالخليط في البراد واشربي منه كوباً في الصباح وآخر عند المساء.

واظبي على استهلاك هذه الوصفة لمدة أسبوع كامل.

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وصفة الكمون والليمون

ضعي في كوب من المياه المغلية، ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، شريحتين من الليمون الحامض غير مقشرتين، نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، ملعقة صغيرة من الكمون المطحون، وملعقة صغيرة من العسل والسكر الأسمر. من ثم، اتركي المزيج جانباً لمدة ليلة كاملة. بعدها، صفيه واشربي منه كوباً ثلاث مرات يومياً قبل وجبة الطعام بمدة 20 دقيقة.

واظبي على استهلاك هذه الوصفة لمدة أسبوع.

وصفة القرفة وبذور الشمر

في وعاء على النار، اغلي ليترين من المياه، من ثم أضيفي إليها ملعقتين صغيرتين من حبوب الكمون، ثلاثة أعواد من القرفة، ملعقتين صغيرتين من بذور الشمر، ملعقتين صغيرتين من بذور الكمون، ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبروش، وملعقة صغيرة من بذور الليمون. بعدها، ارفعي الوعاء عن النار واتركيه جانباً لمدة يوم كامل. من ثم، صفي المزيج واشربي منه كوبين يومياً في الصباح والمساء قبل وجبة الطعام بثلاثين دقيقة.

كرري هذه الوصفة لمدة عشرة أيام.

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