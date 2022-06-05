مكون واحد لتخسيس الوزن وازالة السيلوليت

بيروت - نادين محمد - لخسارة الوزن بسرعة، اكتشفي هذا الشراب المنقوع لكي تزيلي السموم من جسمك بشكل دائم. مكونات هذا المنقوع سهلة جدا ولن تحتاجي لتحضيرها سوى مادة غذائية واحدة هي البقدونس.

نقترح عليك شراب منقوع أساسه البقدونس وهو سهل التحضير، وسوف يساعدك على تخسيس الوزن، ويعطي جسمك فوائد صحية عديدة ومنها: تخليص الجسم من السموم، معالجة أمراض الكلى ومشاكل الجهاز البولي، ومحاربة احتباس السوائل التي يخزنها الجسم.

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البقدونس حليفك للتنحيف

يعتبر البقدونس من أفضل النباتات لفقدان الوزن، وبفضل خصائصه المدرة للبول والمطهرة فإنه يزيل السوائل والسموم التي يخزنها الجسم.

كما إن غناه بالألياف يعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة.

وإضافة إلى ذلك، فإن البقدونس يحارب السيلوليت من خلال تحفيز عملية الحد من تراكم الدهون في الجسم وإزالة السيلوليت.

منقوع شراب البقدونس

في ما يلي هذه الوصفة السهلة جداً لإعداد منقوع البقدونس الذي يجلب فوائد عديدة للجسم.

كما أنه يزيل السموم وجميع المواد الأخرى التي يمكن أن تضر بالصحة ويساعد على منع العديد من أمراض المسالك البولية ومشاكل الكلى.

المكونات:

خمس ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم

لتر من الماء.

طريقة التحضير والاستعمال

اغلي الماء ثم أضيفي البقدونس المفروم واتركيه ينقع لمدة 10 دقائق ثم صفيه وبذلك يكون الشراب جاهزاً.

اشربي كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً ولكن احذري أن يتعدى استهلاكك من هذا المشروب لتراً واحداً! تابعي هذا العلاج لمدة 5 أيام كأقصى حد.

تحذير مهم:

بسبب مكونات البقدونس ومحتواه المركز العالي من الحديد فلا تنصح النساء الحوامل بتناول كميات كبيرة منه، وكذلك لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو الذين يتنالون أدوية مضادة للتخثر بتناول البقدونس.

ومن الأفضل استشارة الطبيب قبل اتباع هذا العلاج.





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