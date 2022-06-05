لمحبي القهوة… هذا الخبر يهمّكم!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:13 صباحاً - منذ 41 دقيقة

تعدّ القهوة أكثر مشروب يثير الجدل حول تأثيره في صحة الإنسان؛ ولا تمر بضعة أسابيع حتى تظهر دراسة جديدة تشير إلى فوائد القهوة أو أضرارها.

لكن وجد العلماء في دراسة جديدة أن شرب القهوة بشكل معتدل، وباستمرار يقلل من فرصة الوفاة.

تفاصيل الدراسة

اشتملت الدراسة على حوالي 171 ألف شخص، جميعهم قاموا بالإجابة على استبيان حول الصحة والتغذية، لكي يستطيع العلماء تحديد تأثير القهوة على حياتهم، واستمرت الدراسة من عام 2009 إلى عام 2018.

بعد تحديد كل العوامل التي تؤثر على حياة الأشخاص، وجد العلماء أن الأشخاص الذين يشربون القهوة باستمرار، وبشكل معتدل أي حوالي كوب ونصف إلى 3 أكواب ونصف من القهوة يومياً، يقل خطر الوفاة بأي سبب لديهم سواء السرطان، أو أمراض القلب وغيرها من الأسباب، حيث وجد العلماء أن الأشخاص الذين يشربون القهوة سادة تقل فرصة الوفاة بمقدار 21%، مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة.

والأمر الأكثر غرابة، أن العلماء وجدوا أن إضافة ملعقة من السكر إلى القهوة يقلل من خطر الوفاة أكثر، حيث تصل النسبة إلى حوالي 31%، مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة نهائياً، ووجدت الدراسة أن تأثير شرب القهوة غير مرتبط بطريقة أو نوع القهوة الذي يشربه الشخص.

لكن لم تحدد الدراسة تأثير السكر الصناعي المضاف للقهوة على تأثيرها الإيجابي على صحة الشخص، لذا لا بد للشخص الذي يشرب القهوة تجنب الإفراط في شربها، لأن الإفراط في تناولها يسبب الكثير من المشاكل، التي تؤثر بشكل كبير على صحة الشخص.