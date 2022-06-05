شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مزايا للتصوير بالرنين المغناطيسى أثناء العمليات الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء العملية إجراء ينتج صورًا للدماغ أثناء الجراحة، ويعتمد جراحو الأعصاب على تقنية iMRI للحصول على صور دقيقة للدماغ ترشدهم في إزالة أورام المخ وعلاج حالات أخرى مثل الصرع، حسبما نشر موقع Mayo Clinic

وعلى الرغم من أن الأطباء يستخدمون اختبارات التصوير للتخطيط لعملية جراحية في الدماغ ، إلا أن الصور في الوقت الفعلي التي يتم إنشاؤها باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي ضرورية من أجل:

تحديد مكان الشذوذ إذا كان الدماغ قد تحول. غالبًا ما يتحول الدماغ أثناء الجراحة ، مما يجعل التصوير قبل الجراحة غير دقيق تمامًا. يساعد التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء العملية في تزويد الجراحين بالمعلومات الأكثر دقة.

التمييز بين أنسجة المخ غير الطبيعية وأنسجة المخ الطبيعية. قد يكون من الصعب تمييز حواف ورم الدماغ وفصل الأنسجة الطبيعية عن الأنسجة غير الطبيعية. يساعد التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء الجراحة على تأكيد الإزالة الناجحة لورم الدماغ بالكامل.

حماية الهياكل الحرجة. يسمح إجراء يسمى العلاج الحراري الخلالي بالليزر (LITT) للجراحين بمعالجة الصرع عن طريق تسخين الأنسجة وجعلها غير نشطة، مما يعطل تدفق النوبات من خلال نهج طفيف التوغل. باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي ( iMRI ) لمراقبة درجة حرارة الدماغ ، يستطيع الجراحون أيضًا الحفاظ على درجات حرارة منخفضة بما يكفي لتجنب الإصابة أثناء العملية ، في الموجات فوق الصوتية الموجهة بالرنين المغناطيسي ، يمكن للجراحين تركيز طاقة الموجات فوق الصوتية على مناطق الدماغ التي تسبب الصرع دون إجراء جراحة.

ويسمح التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء الجراحة للجراحين بتحقيق إزالة كاملة لبعض أورام المخ. لهذا السبب ، أصبح التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي معيارا للعديد من العمليات لإزالة بعض أورام الدماغ.

ويستخدم الأطباء iMRI للمساعدة في الجراحة لعلاج:

ورم في المخ

خلل التوتر العضلي

الصرع

رعاش

دبقي

الاضطرابات العصبية والنفسية

مرض الشلل الرعاش

أورام دماغ الأطفال

أورام الغدة النخامية