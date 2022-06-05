شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم علاج كسر المعصم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسور المعصم هي كسور في العظام الصغيرة في المعصم أو في نهايات عظام الساعد. قد يشمل العلاج استخدام جبيرة، أو الجبس، أو الجراحة، وذلك على حسب شدة الكسر وموضعه. ويعد العلاج التأهيلي عادةً جزءًا من عملية الشفاء، حسبما نشر موقع Mayo Clinic

قد تعيق بعض كسور المعصم تدفق الدم إلى عظمة المعصم؛ مما يتسبب في موت جزء منها. إذا حدث هذا، يمكن إدخال قطعة من العظام من مكان آخر من الجسم (طعم عظمي) للمساعدة في التئام العظمة المكسورة. إذا لم تشفى العظمة، فقد يستلزم الأمر دمج عددٍ من عظام المعصم معًا.

ويمكن بسهولة تكسير معصم الإنسان عند وضع الكثير من الإجهاد على واحد أو أكثر من عظامه الصغيرة الحساسة به، وتشير الابحاث إلى أن أحد أكثر المواقف شيوعًا التى يحدث فيها كسر في المعصم هو عندما يسقط الشخص ويحاول تخفيف التأثير عن طريق تحريك يد واحدة على الأرض، فقد يؤدى التطبيق المفاجئ للقوة إلى إصابة أحد العظام بتشقق.

ويمكن أن تكون عوامل الخطر لحدوث كسر في الرسغ بيئية، كما هو الحال مع رياضة التزلج والأشخاص الذين يلعبون ألعابا رياضية مثل كرة القدم، ويمكن أن تحدث هذه الحالة أيضًا بسبب بعض المشكلات الطبية، مثل ترقق العظام، وهو ترقق وضعف يحدث فى الأنسجة العظمية، وهى أكثر شيوعًا مع تقدم العمر.

ويعد العلاج المبكر لكسر المعصم مهمًا لأن العظم المنحرف في الرسغ يمكن أن يؤثر سلبًا على مدى حركتك.

وكسور المعصم شائعة للغاية، حيث تشكل كسور المعصم حوالي واحد من بين كل 6 عظام مكسورة يتم رؤيتها في غرف الطوارئ وفقا لإحصائيات طبية، وهى أكثر الفواصل شيوعًا بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا.