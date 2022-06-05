شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار الإجهاد النووى يكشف عن مخاطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم اختبار الإجهاد النووي كمية صغيرة من المواد المشعة (المقتفي) وآلة تصوير لإنشاء صور توضح تدفق الدم إلى قلبك. يقيس الاختبار تدفق الدم أثناء الراحة وأثناء النشاط ، ويظهر المناطق التي تعاني من ضعف تدفق الدم أو تلف القلب، حسبما نشر موقع Mayo Clinic

واختبار الإجهاد النووي هو واحد من عدة أنواع من اختبارات الإجهاد. تساعد المقتفي الإشعاعي المستخدم أثناء اختبار الإجهاد النووي طبيبك على تحديد خطر إصابتك بنوبة قلبية أو أي حدث قلبي آخر إذا كنت مصابًا بمرض الشريان التاجي. يمكن إجراء اختبار الإجهاد النووي بعد إجراء اختبار إجهاد منتظم للحصول على مزيد من المعلومات حول قلبك ، أو قد يكون أول اختبار إجهاد يتم استخدامه.

ويتم الاختبار باستخدام ماسح ضوئي بتقنية انبعاث البوزيترون (PET) أو ماسح ضوئي للتصوير المقطعي المحوسب بإصدار صورة واحدة (SPECT). قد يُطلق على اختبار الإجهاد النووي أيضًا دراسة تصوير نضح عضلة القلب (MPI) ، أو دراسة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للقلب أو دراسة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للقلب .

وقد تحتاج إلى اختبار إجهاد نووي إذا كانت لديك علامات أو أعراض لأمراض القلب مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس. يمكن أيضًا استخدام اختبار الإجهاد النووي لتوجيه علاجك إذا تم تشخيصك بمرض في القلب.

قد يوصي طبيبك بإجراء اختبار إجهاد نووي من أجل:

تشخيص مرض الشريان التاجي. الشرايين التاجية هي الأوعية الدموية الرئيسية التي تزود قلبك بالدم والأكسجين والمواد المغذية. يتطور مرض الشريان التاجي عندما تتضرر هذه الشرايين أو تُمرض - عادةً بسبب تراكم الترسبات التي تحتوي على الكوليسترول ومواد أخرى (لويحات).

إذا كانت لديك أعراض مثل ألم في الصدر أو ضيق في التنفس ، يمكن أن يساعد اختبار الإجهاد النووي في تحديد ما إذا كنت مصابًا بمرض الشريان التاجي ومدى خطورة الحالة.

حدد خطة العلاج. إذا كنت مصابًا بمرض الشريان التاجي ، فإن اختبار الإجهاد النووي يمكن أن يخبر طبيبك بمدى نجاح العلاج. يساعد الاختبار أيضًا طبيبك على تطوير العلاج المناسب لك من خلال تحديد مقدار التمارين التي يمكن لقلبك التعامل معها.