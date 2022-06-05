شكرا لقرائتكم خبر عن لتشخيص سرطان الكبد.. قد تظهر بعض الأعراض الرئيسية فى عاداتك الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد هو واحد من أكبر أعضاء الجسم حيث يساعد على معالجة واستقلاب الدهون والسكر في الجسم أثناء إزالة السموم.

عند الإصابة بسرطان الكبد تبدأ الخلايا في التكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه في العضو أو حوله وبالتالي تشكل ورمًا، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية، لهذا المرض عدة أعراض قد تدور حول عادات الاكل وأنماط الفرد.

الغثيان

التقيؤ

الشعور بالامتلاء تحت الضلوع

ألم البطن بالقرب من نصل الكتف الأيمن

فقدان الوزن غير المبرر

تورم في البطن

مثير للحكة

تضخم الأوردة على البطن

حُمى

نزيف

كدمات غير طبيعية

اليرقان اصفرار الجلد والعينين

تضخم الكبد

تشمل أعراض سرطان الكبد:هل يمكن أن تشير عادات الأكل إلى مخاطر الإصابة بسرطان الكبد؟

يقول الخبراء أنه عندما يفقد المرء وزنه دون أن يقوم بذلك، فقد يكون ذلك بسبب سرطان الكبد، ومع ذلك، إذا عانى المرء من فقدان الشهية أو شعر بالشبع الشديد حتى بعد تناول وجبة صغيرة، فقد يشير ذلك إلى المرض.

ومع ذلك، قد لا تكون هذه الأعراض دائمًا بسبب سرطان الكبد - في بعض الأحيان قد تكون مرتبطة بحالات أخرى أيضًا. في كلتا الحالتين، يُنصح بإجراء فحوصات منتظمة لضمان العلاج في الوقت المناسب.

يقول الخبراء أيضا أن حالات مثل التهاب الكبد والكبد الدهني والتليف الكبدي هي مخاوف صحية خطيرة لا يجب التغاضي عنها أبدًا لأنها قد تؤدي إلى تدهور مفاجئ في صحة الأعضاء.

ما هي أسباب الإصابة بسرطان الكبد؟

وفقًا لمايو كلينك ، يمكن أن يساهم ما يلي في خطر الإصابة بسرطان الكبد: