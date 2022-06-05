شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية للكولاجين.. أبرزها يعزز صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في جسمك ،و المكون الرئيسي للأنسجة الضامة التي تتكون منها عدة أجزاء من الجسم ، بما في ذلك الأوتار والأربطة والجلد والعضلات ، وللكولاجين العديد من الوظائف المهمة ، بما في ذلك تزويد بشرتك ببنية وتقوية عظامك وهناك 28 نوعًا من الكولاجين ، لكن فيما يلي الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا:

النوع الأول: النوع الأكثر شيوعًا ، يوجد في جميع الأنسجة الضامة

النوع الثاني: يوجد في المفاصل والأقراص الفقرية (الوسائد التي تعمل كممتص للصدمات في العمود الفقري)

النوع الثالث : المكون الرئيسي للألياف الشبكية الموجودة في الجلد والأوعية الدموية

النوع الرابع : أحد مكونات الكليتين والأذن الداخلية وعدسة العين

وفي السنوات الأخيرة ، أصبحت مكملات الكولاجين شائعة، يتحلل معظمها بالماء ، مما يعني أنه تم تكسير الكولاجين لتسهيل امتصاصه، وتأتي هذه المكملات بشكل أساسي في شكل مسحوق ولكنها متوفرة أيضًا في كبسولات،و تختلف أنواع الكولاجين الموجودة في المكملات - بعضها يحتوي على نوع واحد أو نوعين ، بينما يحتوي البعض الآخر على ما يصل إلى 5، وقد تزيد العديد من الأطعمة بشكل طبيعي من تناول الكولاجين ، بما في ذلك جلد الخنزير ومرق العظام.

الأطعمة التي تحتوي على الكولاجين

توفر الأطعمة التي تحتوي على الجيلاتين ، مثل مرق العظام ، والكولاجين. الجيلاتين مادة بروتينية مشتقة من الكولاجين بعد طهيه ، وتم العثور على الكولاجين في الأنسجة الضامة للحيوانات. وبالتالي ، فإن الأطعمة مثل جلد الدجاج وجلد الخنزير ولحم البقر والأسماك هي مصادر للكولاجين

فيتامين ج ضروري لتخليق الكولاجين ، لذلك يجب عليك أيضًا التأكد من تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين ، مثل الحمضيات والبروكلي والفلفل

وتقوم الإنزيمات الهاضمة بتفكيك الكولاجين الموجود في الطعام إلى أحماض أمينية فردية وببتيدات. ومع ذلك ، فقد تم بالفعل تكسير الكولاجين الموجود في المكملات الغذائية ، أو تحلل مائيًا ، ولهذا السبب يُعتقد أنه يتم امتصاصه بشكل أكثر كفاءة من الكولاجين الموجود في الأطعمة.

الفوائد الصحية لمكملات الكولاجين

توفر مكملات الكولاجين مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.

1. يحسن صحة الجلد

الكولاجين هو مكون رئيسي لبشرتك، ويلعب دورًا في تقوية البشرة ، وكذلك في المرونة والترطيب. مع تقدمك في العمر ، ينتج جسمك كمية أقل من الكولاجين ، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وتكوين التجاعيد ، ومع ذلك ، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن ببتيدات الكولاجين أو المكملات الغذائية التي تحتوي على الكولاجين قد تساعد في إبطاء شيخوخة الجلد عن طريق تقليل التجاعيد والجفاف.

2. يخفف آلام المفاصل

يساعد الكولاجين في الحفاظ على سلامة الغضروف ، وهو النسيج الشبيه بالمطاط الذي يحمي مفاصلك.

نظرًا لانخفاض كمية الكولاجين في الجسم مع تقدم العمر ، يزداد خطر الإصابة باضطرابات المفاصل التنكسية مثل هشاشة العظام (7مصدر موثوق).

تشير بعض الدراسات إلى أن مكملات الكولاجين قد تساعد في تحسين أعراض هشاشة العظام وتقليل آلام المفاصل العامة

3. يمنع فقدان العظام

تتكون عظامك في الغالب من الكولاجين ، مما يمنحها البنية والقوة ، ومثلما يتدهور الكولاجين في جسمك مع تقدم العمر ، تتدهور كتلة العظام أيضًا. قد يؤدي هذا إلى حالات مثل هشاشة العظام ، والتي تتميز بانخفاض كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بكسور العظام ز

4. يزيد من كتلة العضلات

باعتباره البروتين الأكثر وفرة في الجسم ، يعد الكولاجين مكونًا مهمًا للعضلات الهيكلية ، وتشير الدراسات إلى أن مكملات الكولاجين تساعد في تعزيز كتلة العضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من ساركوبينيا ، وهو فقدان كتلة العضلات الذي يحدث مع تقدم العمر.

5. يعزز صحة القلب

افترض الباحثون أن مكملات الكولاجين قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويوفر الكولاجين بنية لشرايينك ، والأوعية الدموية التي تنقل الدم من قلبك إلى باقي أجزاء جسمك. بدون كمية كافية من الكولاجين ، قد تصبح الشرايين أقل مرونة (1مصدر موثوق).

قد يؤدي هذا إلى تصلب الشرايين ، وهو مرض يتسم بتضيق الشرايين. قد تؤدي هذه الحالة إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية (17مصدر موثوق).

6. الفوائد الصحية الأخرى

قد يكون لمكملات الكولاجين فوائد صحية أخرى ، لكن لم تتم دراستها على نطاق واسع، مثلا للشعر والأظافر فقد يؤدي تناول الكولاجين إلى زيادة قوة أظافرك عن طريق منع تقصفها. بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد شعرك وأظافرك على النمو لفترة أطول

صحة الأمعاء. على الرغم من عدم وجود دليل علمي يدعم هذا الادعاء ، يؤكد بعض الممارسين الصحيين أن مكملات الكولاجين يمكن أن تعالج متلازمة الأمعاء المتسربة ، والتي تسمى أيضًا نفاذية الأمعاء.

صحة الدماغ. لم تختبر أي دراسات دور مكملات الكولاجين في صحة الدماغ ، لكن بعض الناس يزعمون أنها تحسن الحالة المزاجية وتقلل من أعراض القلق.

فقدان الوزن. يعتقد المؤيدون أن مكملات الكولاجين قد تعزز فقدان الوزن وتسريع عملية التمثيل الغذائي . ومع ذلك ، لا توجد دراسات تدعم هذه الادعاءات.

على الرغم من أن هذه الآثار المحتملة واعدة ، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل إجراء استنتاجات رسمية.