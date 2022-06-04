محامية جونى ديب تنفى شائعات ارتباطهما بظهورها مع حبيبها.. مدير تنفيذى بريطانى

محمد الفلاح - السبت 4 يونيو 2022

بعد الكثير من التكهنات والشائعات حول ارتباط نجم هوليوود جوني ديب بمحاميته الفاتنة كاميل فاسكيز حسمت الأخيرة الجدل نهائيًا بظهورها العلني مع حبيبها البريطاني إدوارد اوين، وهما يغادران فندق ريتز كارلتون في فيرجينيا بالقرب من محكمة مقاطعة فيرفاكس.



وخلال المحاكمة التي استمرت 6 أسابيع، أثار تفاعل المحامية القوي مع ديب في قاعة المحاكمة تكهنات بأن بينهما علاقة أعمق من علاقة محامي بعميله، وحين تلقت كاميل أسئلة من الصحفيين في المحكمة بشأن علاقتهما اكتفت بالابتسامة والتلويح بيديها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن علاقة كاميل البالغة من العمر 37 عامًا، بحبيها أوين البالغ من العمر 38 عامًا، لا تزال في بدايتها، إلا أن مصادر قالت إن الأخير متيم بها. وأكدت المصادر أن الثنائي التقى في لندن وأنها كانت تواعده بهدوء منذ نوفمبر الماضي.

من هو حبيب أشهر محامية في العالم؟

بعد نجاحها في الحصول على حكم ضخم لصالح جوني ديب في دعوى التشهير التي رفعها ضد آمبر هيرد، أصبحت كاميل فاسكيز واحدة من أشهر المحامين في العالم.

وقد لا يحظى حبيبها بنفس الشهرة، إلا إنه أيضًا مدير تنفيذي ناجح تلقى تعليمه في كامبريدج وعمل في مجال العقارات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ويشغل الآن منصب المدير التنفيذي لفرع لندن في شركة "WeWork" الأمريكية للعقارات.

وأشارت مصادر للصحيفة البريطانية إلى أن أوين زار كاميل في الولايات المتحدة منذ أن بدأت هذه المحاكمة، وهي تخطط لزيارته في المملكة المتحدة بعد انتهاء القضية.

وحصل أوين على شهادة في التاريخ من كامبريدج في 2005، ثم ماجيستير في العقارات في 2006، وهو عضو في المعهد الملكي للمساحين القانونيين.

وأمضى أوين 8 سنوات في العمل لدى شركة تطوير دولية في هونج كونج وميامي، وخلال الفترة التي قضاها في ميامي حضر الأحداث الفاخرة للمعارض الفنية وجوائز الأعمال.

وبظهور كاميل مع حبيبها مؤخرًا فإن هذا يؤكد صحة التكهنات من خبراء لغة الجسد بأن إشارات المغازلة بينها وبين جوني ديب خلال جلسات المحاكمة كانت مجرد حيلة لتدمير قضية آمبر هيرد.

محامية جوني ديب وحبيبها وأحد المعجبين

محامية جونى ديب

جونى ديب والمحامية