بعد الشائعات عن بيكيه ووالدة جافى.. لماذا قد ينجذب رجل لامرأة أكبر عمرًا منه؟

محمد الفلاح - السبت 4 يونيو 2022

دائمًا ما يثير فارق العمر الكبير بين الحبيبين الكثير من الجدل، فمن الشائع أن يفضل الرجال الارتباط بنساء أصغر منهم سنًا أو على الأقل في عمر مقارب لهم وإن كانت المرأة أكبر سنًا لا يكون فارق العمر كبيرًا، لذا دائمًا ما تثير العلاقة بين رجل أصغر سنًا من المرأة بالكثير من السنوات الجدل، وهو الجدل الذي جدده ما تردد حول أن اللاعب جيرارد بيكيه خان زوجته شاكيرا مع امرأة أكبر عمرًا منه وهي والدة جافي زميله في برشلونه.



وبعيدًا عن خيانة بيكيه فإن موقع "regain" كشف أبرز الأسباب التي قد تدفع الرجل للإعجاب بامرأة أكبر منه:

لماذا ينجذب بعض الرجال لنساء أكبر منهم فى العمر ؟

بتعجبهم تجاربها في الحياة

قد ينجذب الرجل لإمرأة أكبر منه في العمر، لإعجابه الشديد بخبراتها التي كونتها نتيجة تجاربها المتنوعة في الحياة، التي اكتسبتها طوال فترة حياتها سواء من خلال تجاربها في حياتها المهنية أو الاجتماعية، الأمر الذى يجذب بعض الشباب الذين يتوقون للحكمة والمعرفة .

بترضى غروره

ينجذب الشاب للمرأة الأكبر منه سناً، لأنها تخاطب غروره باهتمامها به وإنجذابها له، ولأنها تجده مثيراً للإهتمام، كما إنها أكثر حكمة وثقافة منه، وهذا لن يشعر به مع المرأة الشابة.

الصدق في المعاملة

ينجذب الرجال الأصغر سنًا إلى النساء المسنات أو الأكبر منهم في السن، لأنهن يتعاملن بشفافية حيث يعبرن عن آمالهن وأحلامهن وإنجازاتهن بصدق ولا يتبعون الكذب في أحاديثهن.

الاستقرار العاطفى

تقدر المرأة الأكبر سنًا الاستقرار العاطفى الذى تسعى للشعور به بعد فترة قضتها في البحث عن علاقة عاطفية طويلة خالية من المشاكل، وهذا ما يجذب الرجل الذى يبحث عن الاستقرار.

تلاحقه طول الوقت

غالبًا ما تشعر المرأة التي ترتبط برجل أصغر منها في العمر بالغيرة الشديدة التي تدفعها لملاحقتها طوال الوقت، وهذا ما يريد بعض الرجال أن يشعرون به، حيث يزيد ذلك من ثقتهم بنفسهم طوال الوقت.