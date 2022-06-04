شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتلف السموم والملوثات رئتيك؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سبب التليف الرئوي تندّب وثخانة الأنسجة المحيطة بالأكياس الهوائية (الحويصلات الهوائية) والفاصلة بينها في رئتك. وهو ما يَزيد من صعوبة انتقال الأكسجين لتيار الدم. قد يَحدث هذا التلف لأسباب مختلفة — بما في ذلك التعرض لبعض السموم لفترات طويلة، وكذلك بعض الحالات الصحية، والعلاج الإشعاعي وبعض الأدوية، حسبما نشر موقع mayoclinic

العوامل البيئية والمهنية

التعرض لعدد من السموم والملوثات لفترات طويلة يتلف رئتيك. وهي تتضمن:

غبار السيليكا

ألياف الأسبستوس

غبار المعادن الثقيلة

غبار الفحم

غبار الحبوب

روث الطيور والحيوانات

العلاج الإشعاعي

تَظهر أعراض تلف الرئة على بعض الأشخاص الذين يَتلقون علاجًا إشعاعيًّا لسرطان الرئة أو الثدي بعد البَدء بالعلاج بأشهر وأحيانًا بسنوات. تَعتمد درجة حدة التلف على:

حجم الجزء الذي تَعرض للإشعاع من الرئة

كمية الإشعاع الممتص

ما إن كان العلاج الكيميائي مستخدمًا أيضًا

وجود أمراض رئة أخرى

الأدوية

يُسبب العديد من الأدوية تلف الرئة، خاصة الأدوية من نوعية:

أدوية العلاج الكيميائي الأدوية المعدّة خاصة لقتل الخلايا السرطانية، كالميزوتريكسات (تريكسال‏،‎ أوتريكسوب، وغيرها) والسيكلوفوسفاميد، تُسبب تلف أنسجة الرئة.

أدوية القلب. بعض الأدوية المستخدمة في علاج عدم انتظام ضربات القلب، مثل الأميودارون (كوردارون‏،‎ نيكسترون‏، باسيرون)، تَضر بأنسجة الرئة.

بعض المضادات الحيوية. تُسبب المضادات الحيوية مثل النيتروفيورانتوين (ماكروبيد‏، ماكرودانتين، وغيرها) أو الإثامبيوتول.

الأدوية المضادة للالتهابات. تُسبب بعض مضادات الالتهاب مثل الريتوكزيماب (ريتوكسان) أو السالفاسالازين (أزوليفيدن) ضررًا للرئة.

الحالات الطبية

ويُؤدي عدد من الحالات الصحية لتلف الرئة مثل:

التهاب الجلد والعضل

التهاب العضلات

داء النسيج الضام المختلط

الذئبة الحمامية الجهازية

التهاب المفاصل الروماتويدي

الساركويد

تصلب الجلد

التهاب الرئة

يُسبب العديد من المواد والحالات الصحية التليف الرئوي. وبرغم ذلك، ففي أغلب الحالات، لا يُعرف سببها الحقيقي. يُسمى التليف الرئوي بدون سبب واضح بالتليف الرئوي مجهول السبب.

التليف الرئوي

والتليُّف الرئوي هو مرَض في الرئة يحدُث عندما تتلَف أنسجة الرئة وتندب. يجعل هذا النسيج السميك القاسي من الصعب على رئتيك أداء وظيفتيهما كما يجِب. كلما تفاقَم التليُّف الرئوي، تشعر بضِيق التنفُّس أكثر بصورةٍ تدريجيَّة.

قد يحدُث التندُّب المرتبط بالتليُّف الرئوي بسبب العديد من العوامل. لكن في مُعظم الحالات، لا يمكن للأطباء تحديد سبب المشكلة. في حالة عدم التوصُّل إلى سبب التليُّف الرئوي، يُطلَق على الحالة اسم التليُّف الرئوي مجهول السبب.

يمكن إصلاح تلَف الرئة الناجِم عن التليُّف الرئوي ولكن يمكن أن تُساعد الأدوية والعلاجات في بعض الأحيان على تخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة. بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون زرع الرئة مُناسبًا.