شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة طبية.. فتاة عشرينية تحصل على أذن مطبوعة ثلاثية الأبعاد مصنوعة من خلاياها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا أول امرأة في العالم تحصل على زرع الأذن بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تستخدم خلاياها الخاصة، حيث طورت الزرعة بواسطة تقنية الـ 3D، وهي زراعة نسيج حي خاص بالمريض تم إنشاؤه باستخدام تقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد.

وفقا لموقع " timesnownews"، فأن الغرسة مخصصة للمرضى الذين يعانون من صغر الأذن، وهو تشوه خلقي نادر حيث تكون إحدى الأذنين الخارجيتين أو كليهما غائبة أو متخلفة.

في أول تجربة سريرية لهذه التقنية، أعاد الأطباء بناء أذن المرأة باستخدام خلايا غضروف المريض، وتم بعد ذلك طباعة الهيكل بالحجم والشكل المطابقين لأذن المريض المقابلة للزرع، وقالت الشركة المطورة في بيان إنها "إجراء ترميمي رائد".

تتطلب الأساليب الجراحية الحالية لإعادة بناء الأذن حصاد غضروف الضلع أو استخدام غرسات البولي إيثيلين المسامية (PPE).، ولكن الزرعة الجديدة التي تعرف باسم الAuriNovoتتطلب عملية الزرع إجراءً جراحيًا أقل توغلاً من استخدام غضروف الضلع لإعادة البناء ".

" قال الدكتور أرتورو بونيلا ، الذي أجرى عملية الزرع التحويلية": نتوقع أيضًا أن ينتج عنه أذن أكثر مرونة من إعادة البناء باستخدام غرسة معدات الوقاية الشخصية".

تم تصميم غرسة AuriNovo للأنسجة الحية لتوفير حل أفضل للمرضى الذين يولدون بميكروتيا من خلال تغيير مظهرهم وبناء ثقتهم واحترامهم لذاتهم.

ستُجرى المرحلة 1 / 2 من التجربة السريرية، والتي تهدف إلى إشراك 11 شخصًا ، في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا وسان أنطونيو ، تكساس

في انتظار نتيجة هذه التجربة ، سيجري الباحثون تجربة ثانية وأكبر قبل الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على AuriNovo ،