شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ كبد: كورونا لا يصيب الجهاز التنفسى فقط بل يسبب مضاعفات خطيرة على الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا الوكيل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس، عن أن فيروس كورونا كان يعتقد أنه فيروس يصيب الرئة فقط ولكن مع ظهور مضاعفات أخرى اتضح أنه لا يصيب الجهاز التنفسي فقط، بل فى حالات كثيرة يؤدى الى حدوث قىء وإسهال ويمكن أن تظهر هذه الأعراض قبل ظهور مضاعفات الجهاز التنفسي، وفى حالات ظهرت فيها ارتفاع الصفراء والأنزيمات الكبدية.

وقال خلال المؤتمر الأول لاتحاد أطباء الإسكندرية للكبد والجهاز الهضمى والمناظير، إن بروتين السطح يلتصق بخلايا الجسم ووجد أن المستقبلات الموجودة بالجسم والذى يلتصق فيها بروتين السطح يسبب المضاعفات الخطيرة على الجسم وتحدث تغيرات فى إنزيمات الكبد وارتفاع نسبة الصفراء حيث يصيب فيروس كورونا القنوات المرارية وبالتالى فإن الخلايا المناعية التى تهاجم الفيروس تصدر عاصفة السيتوكين عند إفراز كميات كبيرة منها، وفى هذه الحالة تهاجم الكلى والكبد والجهاز الدورى، وقد يؤدى إلى الوفاة موضحًا أنه من بداية الجائحة حدث 6 ملايين حالة وفاة بالعالم، وفى مصر توفى 6 آلاف مريض من نصف مليون إصابة بالفيروس، موضحًا أن هذه العاصفة هى التى تسبب الوفاة نتيجة مهاجمة خلايا الجسم، ويمكن أن يحدث فشل بالجهاز التنفسي، وفشل بأعضاء الجسم المختلفة.

وأضاف عندما تحدث عاصفة السيتوكين لا يصل دم كافٍ إلى الكبد فيحدث قصور بوظائف الكبد.

وأوضح أن الأدوية التى يتم وصفها لعلاج كورونا تسبب مضاعفات خطيرة على الكبد خاصة أنها لا تحقق فائدة للمريض.

وقال إن بعض مرضى سرطان الكبد ومرضى السمنة أكثر عرضه للمضاعفات، وأيضًا المصابين بتليف الكبد، موضحًا أن المصابين بفيروس بى أو فيروس سى كان هناك تخوف من ظهور الفيروس من جديد، والوباء منع البعض من تناول علاج الفيروس، موضحًا أن التهاب الكبد الغامض قد يكون نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، وقد يسبب الصفراء، وبعض الحالات قد تصاب بالتهاب كبدي حاد يؤدى لزراعة الكبد أو الوفاة، ومنظمة الصحة العالمية تسعى لإيجاد علاج والوقاية من المرض.