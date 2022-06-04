طرق بسيطة لحرق دهون البطن والأرداف

بيروت - نادين محمد - من أكثر الأسئلة التي ترغب كل امرأة في الحصول على إجابتها، كيف أتخلص من دهون وترهلات البطن والارداف ، والعديد من الأنظمة الغذائية لا توفي الغرض؛ لذا من الضروري تناول أطعمة معينة تساهم في حرق دهون البطن والأرداف، وكذلك ممارسة الرياضة، تابعي معنا هذا المقال للتعرف على طرق بسيطة؛ للتخلص من دهون البطن والارداف.



الأسماك



الأسماك غنية بالأوميجا 3؛ خاصة أسماك السلمون والتونة؛ حيث تعمل الأحماض الموجودة بالسمك على مكافحة نسب الدهون الموجودة بالجسم، والقضاء على دهون الكرش والارداف.



الأطعمة المعلبة



تقليل قدر الإمكان من الأطعمة المعلبة والمحفوظة لمدة طويلة.



الليمون



غني بفيتامين «سي»، الحارق لدهون البطن، وتتضاعف مزاياه عند تناوله بالقشرة، ولكن بعد غمسه في الماء والخل لمدة 10 دقائق على الأقل.



التخفيف من البهارات والتوابل



تحفز الأطعمة الحارة على إنتاج أحماض المعدة، وتسبب اضطرابات هضمية وشعوراً بالنفخة.



الماء



شرب الماء بكمية لا تقل عن ثمانية أكواب في اليوم، والتخفيف من وجبة العشاء.



تناول وجبة الفطار



تناول وجبة إفطار صحية، أمر في غاية الأهمية لخفض دهون البطن.



النوم الكافي



النوم لساعات أقل، يكون مصحوباً بإنتاج هرمون غريلين، والذي يسبب زيادة الشهية للطعام، ويزيد من حساسية الجسم للأنسولين، وتراكم الدهون في الكرش والارداف.



الفجل



يحتوي الفجل على مادة «الجلاكوسينولات»؛ لتخلص الجسم من السموم والحصول على بطن مسطح خالٍ من الدهون والترهلات.

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