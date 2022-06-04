شكرا لقرائتكم خبر عن فرط كالسيوم الدم.. تعرف على علامات زيادة الكالسيوم التى يجب البحث عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكالسيوم أمر حيوي لعمل أجسامنا بشكل صحيح لأنه يساعد وينظم قوة العظام والعضلات ووظيفة الدماغ والأعصاب، وفرط كالسيوم الدم هي حالة تتميز بارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، وتشمل بعض أسباب فرط كالسيوم الدم فرط نشاط الغدد جارات الدرقية والجفاف والفشل الكلوي والعوامل الوراثية والأدوية والسرطان.

علامات فرط كالسيوم الدم

فيما يلي بعض علامات فرط كالسيوم الدم التي يجب البحث عنها وفقا لموقع " thehealthsite":

العطش:

هل تجد نفسك تمد يدك إلى زجاجة الماء بشكل متكرر؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فإن العطش المتزايد يمكن أن يكون علامة على فرط كالسيوم الدم ويجب عدم تجاهله.

انخفاض وقود الدماغ:

يمكن أن يؤثر الكالسيوم الزائد في الجسم على وظائف المخ، يمكن أن يؤدي هذا إلى مشكلات مثل الارتباك والارتباك وما إلى ذلك.

كثرة التبول:

بسبب تأثير فرط كالسيوم الدم على الكلى، قد يعاني الأفراد من رغبة متزايدة في التبول.

آلام العظام والعضلات:

يلعب الكالسيوم دورًا مهمًا في تنظيم العظام والعضلات صحة، المستويات غير الصحية من نفس الشيء في الجسم يمكن أن تسبب الضعف والأوجاع عظام والعضلات.

تغير المزاج والسلوك:

يمكن أن يكون لارتفاع مستويات الكالسيوم في الجسم تأثير أيضًا الصحة النفسية، مما تسبب في تدهورها. يمكن أن يؤدي هذا إلى تغير الحالة المزاجية والسلوك.