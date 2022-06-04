ما هو الفصام؟ ومن الذى يصاب به؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ 9 دقائق

يعتبر الفصام مرض عقلي خطير يمكن أن يؤدي إلى إعاقة دون رعاية، وحوالي 1 ٪ من الأمريكيين لديهم هذا المرض، وقد يسمع الأشخاص المصابون بهذه الحالة أصواتًا أو يرون مشاهد خيالية أو يعتقدون أن الآخرين يتحكمون في أفكارهم، هذه الأحاسيس يمكن أن تخيف الشخص وتؤدي إلى سلوك غير منتظم. على الرغم من عدم وجود علاج، إلا أن العلاج يمكن أن يعالج أخطر الأعراض، على عكس سوء الفهم الشائع ، فإن الفصام يختلف عن اضطراب الشخصية المتعددة، حسبما نشر موقع webmd

الأعراض تشمل:

الهلوسة: سماع أو رؤية أشياء خيالية

الأوهام: المعتقدات الخاطئة بشدة

كاتاتونيا: حالة يصبح فيها الشخص ثابتًا جسديًا في وضع واحد لفترة طويلة جدًا.

قد تحاكي بعض العلامات ، مثل قلة الاستمتاع بالحياة اليومية والانسحاب من الأنشطة الاجتماعية ، الاكتئاب.

من الذي يصاب بالفصام؟

إنه شائع بالتساوي بين الرجال والنساء وبين المجموعات العرقية.

تبدأ الأعراض عادة بين سن 16 و 30 سنة. وقد تظهر الأعراض المبكرة أسابيع أو شهور أو حتى سنوات قبل أول حادثة للذهان الكامل. تميل إلى أن تبدأ في وقت مبكر عند الرجال أكثر من النساء. نادرًا ما يبدأ الفصام أثناء الطفولة أو بعد سن 45. قد يكون الأشخاص المصابون بالفصام أو الاضطرابات الذهانية الأخرى في أسرهم أكثر عرضة للإصابة به.

كيف تؤثر على الأفكار

قد يواجه الأشخاص المصابون بالفصام صعوبة في تنظيم أفكارهم أو تكوين روابط منطقية. قد يشعرون أن عقولهم تقفز من فكرة غير ذات صلة إلى فكرة أخرى. في بعض الأحيان يكون لديهم “شعور بالانسحاب”، أو شعور بأن الأفكار قد تم إزالتها من رؤوسهم، أو “حجب الأفكار” عندما ينقطع تدفق تفكير شخص ما فجأة.

التأثيرات على السلوك

والمرض له تأثير كبير في نواح كثيرة. قد يتحدث الناس دون معنى، أو يصنعون كلمات.

قد يكونون هائجين أو لا يظهرون أي تعبير. يواجه الكثيرون صعوبة في الحفاظ على نظافة أنفسهم أو منازلهم. تكرر بعض السلوكيات، مثل السرعة، و على الرغم من الأساطير، فإن خطر العنف ضد الآخرين ضئيل.