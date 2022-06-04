تحذير.. علامات في الساق تدلّ على الإصابة بالسرطان

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 10:32 صباحًا

أكدت منظمة الصحة العالمية WHO) ، أن السرطان سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم، وهو مسؤول عن ما يقرب من 10 ملايين حالة وفاة في عام 2020، إنه مرض مزمن يرتبط بتطور خلايا غير طبيعية يمكن أن تنتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه إلى أعضاء أو أنسجة مختلفة في الجسم، ومع ذلك، يمكن علاج السرطان إذا تم تشخيصه مبكرًا ، يجب على المرء أن يختار إجراء فحوصات منتظمة ويجب أن يكون على دراية بالعلامات والأعراض التي يمكن أن تشير إلى السرطان، وهناك علامات تحدث في الساق يجب الانتباه لها وفقا لما نشره موقع ” timesofindia”.

الجلطة الدموية في الساق علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس،

وسرطان البنكرياس هو تكوين خلايا سرطانية في البنكرياس ، وهو عضو في منطقة البطن في الجزء السفلي من المعدة ، ويطلق إنزيمات جيدة للهضم وتنتج هرمونات تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) ، ويمكن أن تزيد بعض أنواع السرطان من خطر الإصابة بجلطات الدم.

يميل سرطان البنكرياس بشكل عام إلى زيادة كثافة دم المريض وتحويله إلى حالة فرط تجلط الدم، هذا هو السبب في أن تجلط الدم في الساق يكون أحيانًا أول علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس.

علامات تجلط الأوردة العميقة (DVT):

يحدث تجلط الأوردة العميقة عندما تتشكل جلطة دموية، تُعرف أيضًا باسم الجلطة، في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم، وخاصة الساقين.

تشمل الأعراض:

– تورم وألم في رجل واحدة ونادرًا في كلا الساقين.

– جلد محمر ودافئ حول المنطقة المصابة.

– انتفاخ الأوردة وصعوبة ملمسها ومؤلمها.

في بعض الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن تنكسر قطعة من الجلطة وتنتقل إلى الرئتين، مسببة ألمًا في الصدر وضيقًا في التنفس. وهذا ما يسمى أيضًا بالانسداد الرئوي.

الأعراض الأخرى المرتبطة بسرطان البنكرياس:

بصرف النظر عن تكوين الجلطة الدموية في الجسم ، يمكن أن يتسبب سرطان البنكرياس في ظهور أعراض أخرى، تقول جمعية السرطان إن اليرقان ، وهو اصفرار العين والجلد ، هو الأكثر شيوعًا مع سرطان البنكرياس، يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل البول الداكن والبراز الدهني فاتح اللون وحكة في الجلد.

قد يعاني المرء من الغثيان والقيء أيضًا ، بينما يعاني الآخرون من فقدان الوزن غير المقصود وضعف الشهية، على الرغم من ندرته ، يمكن أن يتسبب سرطان البنكرياس أيضًا في ارتفاع مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري تشمل العلامات العطش وكثرة التبول.