أعشاب ونباتات مناسبة لمرضى الغدّة الدرقية

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:09 صباحاً - تعتبر الغدّة الدرقية، على الرغم من صغر حجمها، أحد أهم الأعضاء في الجسم، فهي تفرز هورمونات تتحكم بعدد من الوظائف أهمها عمليات الأيض التي تؤثر بدورها على الوزن والطاقة.

ويؤدي أي خلل وظيفي في هذه الغدة الى الاصابة باضطرابات الغدة الدرقية، منها: فرط نشاط الغدة الدرقية، و قصور الغدة الدرقية و الغدة الدرقية المتضخمة .

ولعل من أبرز أعراض الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية: زيادة الوزن أو فقدانه، والإرهاق المزمن، والاكتئاب، وجفاف الجلد والشعر، والإمساك أو الإسهال، وعدم انتظام الحيض للنساء.

وتحدث اضطرابات الغدة الدرقية عندما لا تنتج هرموناتها بشكل كاف لاحتياجات الجسم والتي يحتاجها الجسم بنسب محددة للقيام بوظائفه بشكل طبيعي، ولا شك أن هناك العديد من الأدوية التي تعمل على علاج الغدة الدرقية والتي تؤخذ تحت إشراف طبي إلا أن الطرق الطبيعية وتناول الأعشاب من الممكن أن تساهم في علاج الغدة الدرقية وفي هذا التقرير نتعرف على طرق علاج الغدة الدرقية بالأعشاب الطبيعية والأغذية الأخرى..

عرق السوس Licorice

تعد هذه العشبة من الأعشاب الطبيعية التي تساهم في علاج الغدة الدرقية والتي تحافظ على التوازن بين الغدد المختلفة وتؤدي إلى تحسين الطاقة والوزن عند مرضى الغدة الدرقية الذين يعانون في كثير من الأحيان من الشعور بالتعب أو زيادة وفقدان في الوزن.

كما أن هناك العديد من الفوائد لعرق السوس للجسم حيث إنه يمنع نمو خلايا سرطان الغدة الدرقية ما يجعل عرق السوس علاج فعال لسرطان الغدة الدرقية وغيرها من اضطرابات الغدد الصماء ذات الصلة.

بذور الكتان Flaxseed

تساهم بذور الكتان في علاج الغدة الدرقية حيث إنها تحوي على أحماض دهنية أساسية وأهمها أوميغا 3 والتي تفيد في علاج الغدة الدرقية.

وفي دراسة أجراها المركز الطبي لجامعة ميريلاند، تبين أن استهلاك الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3، مثل بذور الكتان، يساعد على زيادة إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

الجوز الأسود Black Walnut

يعتبر الجوز الأسود واحدا من أغنى مصادر اليود والذي ينافس المأكولات البحرية على احتوائه نسبة كبيرة من اليود، وهو واحد من المغذيات الأساسية التي تلعب دورا حيويا في علاج الغدد الدرقية وتحسين وظائفها.

كما أن نقص كميات اليود في الجسم يمكن أن يؤدي إلى عدد من الحالات مثل التعب المزمن والاكتئاب.

أوراق السبانخ

من المعروف أن للسبانخ فوائد عديدة للجسم، فهي تحتوي على العديد من الأحماض والمعادن التي تحسن من وظائف أعضاء الجسم المختلفة، كما أن لها دورًا فعالًا فى علاج الغدة الدرقية، ويمكن فرم السبانخ واضافة ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ووضع الخليط على الرقبة وتركه لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك يغسل بالماء الدافئ.

أوراق الهندباء

تعد أوراق الهندباء من الأعشاب القوية لـ علاج الغدة الدرقية، حيث يمكن تناولها كمشروب دافئ يتم تحضيره مثل الشاى، أو يمكن استخدامه كمعجون مع السمنة، عن طريق سحق أوراق الهندباء وإضافة القليل من السمنة إليها، ثم يتم تدفئة هذا الخليط على النار وليس تسخينه، ويوضع من هذا الخليط على الرقبة بعد ذلك لمدة ربع ساعة، وينصح بتكرار هذه الوصفه يوميا حتى الشفاء.

الليمون

يعد الليمون من الاغذية التي تساعد على علاج الغدة الدرقية، حيث يعمل الليمون على تقوية وتنشيط جهاز المناعة عند الأشخاص الذين يعانون من مرض المناعة، كما يستخدم لزيادة هرمون الغدة الدرقية، ويعمل على تنظيمها، حيث يمكن تناول الليمون ثلاث مرات فى اليوم ، أو استخدامه كمشروب دافئ.

عصير الجرجير

يتم تناول هذا العصير بمعدل ملعقة إلى ثلاثة ملاعق كبيرة في اليوم الواحد، أي يجب تناول ملعقة واحدة بعد تناول كل وجبة مخصص لليوم. يمكن شرب هذا العصير مع الحليب أو الماء، ولا يجب تقطيع الجرجير قبل عصره بل يجب عصره بشكل مباشر. يمكن تخصيص حزمة كاملة من الجرجير وتناولها مع وجبات الطعام الرئيسية.

الثوم

يعمل الثوم على تقليل تورم الرقبة الناتج عن تضخم الغدة الدرقية، حيث ينصح بتناوله ثلاث مرات فى الأسبوع، كما يمكن مضغ ثلاث فصوص فى الصباح، أو إضافته إلى الأطباق المختلفة، كما يمكن إضافته إلى عصير الليمون والبقدونس