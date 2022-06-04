من اين يأتي الخروب؟.. تعرف على تاريخه وفوائده

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:09 صباحاً - تحتوي شجرة الخروب ، أو Ceratonia siliqua، على فاكهة تشبه حبة البازلاء ذات اللون البني الداكن، والتي تحمل اللب والبذور، الخروب بديل حلو وصحي للشوكولاتة، يعود استخدامه لفوائد صحية إلى 4000 عام إلى اليونان القديمة.

وفقاً لـ ” موسوعة Healing Foods ” ، باع الكيميائيون البريطانيون في القرن التاسع عشر قرون الخروب للمطربين، ساعد مضغ قرون الخروب المطربين على الحفاظ على الحبال الصوتية وتهدئة الحلق وتطهيره.

كيفية استخدام الناس للخروب اليوم ونوع الفوائد الصحية التي يقدمها.

– حبوب الحمية:

يمكنك أن تأكل قرون الخروب عندما تكون طازجة أو مجففة أيضاً، لاحظ الأشخاص الذين يضيفون الخروب إلى نظامهم الغذائي فوائد مثل فقدان الوزن وتقليل مشاكل المعدة، نقلاً عن موقع “هيلثي” لاين الطبي.

من أين يأتي الخروب؟

كان الإغريق القدماء أول من زرع أشجار الخروب، التي تزرع الآن في جميع أنحاء العالم، من الهند إلى أستراليا.

كل شجرة خروب هي جنس واحد، لذلك تحتاج شجرة ذكر وأنثى لإنتاج قرون الخروب، يمكن لشجرة ذكر واحد تلقيح ما يصل إلى 20 شجرة أنثى، بعد ست أو سبع سنوات، تصبح شجرة الخروب قادرة على إنتاج القرون.

بمجرد إخصاب أنثى الخروب، فإنها تنتج مئات الأرطال من القرون ذات اللون البني الداكن المليئة باللب البني والبذور الصغيرة، يبلغ طول القرون حوالي 1/2 إلى 1 قدم وعرضها حوالي بوصة واحدة، يحصد الناس القرون في الخريف.

– كيف يتم استخدام الخروب؟

لا يزال بإمكانك الاستمتاع بالمأكولات الحلوة المفضلة لديك مثل حلوى الفدج والحليب المخفوق بالشوكولاتة والبراونيز، الاستخدام الأكثر شيوعاً للخروب هو الطعام، طعم الخروب شبيه بالشوكولاتة وهو بديل رائع لأنه يحتوي على:

1- الكثير من الألياف

2- مضادات الأكسدة

3- كميات قليلة من الدهون والسكر

4- لا كافيين

5- لا الغلوتين

نظراً لأن الخروب حلو بشكل طبيعي، فإنه يمكن أن يساعد في إرضاء الرغبة الشديدة في تناول السكر، إذا وجدت أنها ليست حلوة بما يكفي لذوقك، فحاول إضافة ستيفيا،

يعتبر الخروب أيضاً مصدراً ممتازاً للفيتامينات والمعادن. يحتوي الخروب على فيتامينات:

أ

ب -2

ب -3

ب -6

كما أنه يحتوي على هذه المعادن:

1- نحاس

2- الكالسيوم

3- المنجنيز

4- البوتاسيوم

5- المغنيسيوم

6- الزنك

7- السيلينيوم

يحتوي الخروب أيضاً على نسبة عالية من الألياف والبكتين والبروتين.

لماذا تأكل الخروب؟

يمكن أن توفر لك إضافة الخروب إلى نظامك الغذائي العديد من الفوائد الصحية، نظراً لأن الخروب غني بالألياف بشكل طبيعي ولا يحتوي على كافيين، فهو مثالي للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

كما أن محتوى السكر والدهون المنخفض يجعله إضافة غذائية رائعة أو بديلاً للشوكولاتة للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن، تعتبر المستويات العالية من الفيتامينات ، مثل فيتامينات A و B-2 مفيدة لبشرتك وصحة عينيك.

يمكن أن تساعد إضافة أو استبدال الخروب في نظامك الغذائي في:

1- خفض نسبة الكوليسترول في الدم

2- تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

3- تخفيف مشاكل المعدة

4- يعالج الإسهال

مثل الكاكاو ، يحتوي الخروب على مادة البوليفينول، وهي مضادات أكسدة معروفة بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يوضح أن إضافة الأطعمة الغنية بالبوليفينول مثل الخروب إلى نظامك الغذائي قد يساعد في تقليل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

الخروب لمشاكل الجهاز الهضمي:

قد ترغب في النظر في تناول الخروب إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، عفص الخروب، وهي مركبات غذائية توجد في النباتات، تختلف عن العفص النباتي العادي، يذوب نبات العفص العادي في الماء ويمنع الهضم، لكن العفص الخروب لا يذوب، بدلاً من ذلك، لها تأثير تجفيف على الجهاز الهضمي يساعد في معالجة السموم ومنع نمو البكتيريا الضار في الأمعاء.

تساعد السكريات الطبيعية في الخروب أيضاً على زيادة سماكة البراز الرخو.

تشير الأبحاث إلى أن عصير الخروب يمكن أن يكون طريقة آمنة وفعالة لعلاج الإسهال لدى الأطفال الصغار والبالغين، استشر طبيبك قبل تناول الخروب كمكمل غذائي.