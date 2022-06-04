شكرا لقرائتكم خبر عن الكنتالوب من فواكه الصيف المميزة.. اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنواع عديده من الفواكه تظهر في الصيف، وجميعها ذات رائحة رائعة ومذاق مميز، ومنهم الكانتلوب، الذي يعد من الفواكه الصيفية المميزة، لأنه غني بالألياف، والبروتين، والسكر، والصدويوم، والبوتاسيوم، والحديد، والكالسيوم، والماغنسيوم، والفسفور وفيتامين سي وأ، ولذا فتناولك له يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها في يومه.

ووفقا للتقرير الذي نشره موقع "Medical News Today"، سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول الكنتالوب، ومنها:

-التخلص من الوزن الزائد:

يحتوي علي نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، ولذا فتناولك له يساعد في التخلص من الوزن الزائد وأيضا إمداد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية نتيجة لما يحتويه من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

فتناول الكنتالوب يساهم بشكل كبير في الشعور بالشبع لفترة طويلة بسبب نسبة الألياف التي يحتويها، وأيضا يساعد علي إمداد الجسم بالنشاط والحيوية.

-يحميك من الجفاف:

نظرا لإحتوائه علي نسبة عالية من الألياف، وأيضا الماء، فهذا يجعلها من الفواكه المميزة التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالجفاف الذي يصاب به البعض خلال فصل الصيف.

-مفيد للحامل:

تناول الكانتلوب للحامل يساعد علي شعورها بالترطيب في الجسم، والحد من تعرضها للجفاف، كما أنه يحافظ علي نسبة للهيموجلوبين والحد من تعرضها للإصابة بفقر الدم، ويساهم هذا في وصول الأكسجين للجنين عبر المشيمة.

-مفيد للجنين:

لأنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المميزة والمهمة، فيساعد علي نمو الجنين وتنمية القدرات الإدراكية، والحفاظ علي صحة القلب، والرئة.

-تقوية المناعة:

يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، والحماية من الإصابة بأي مشاكل صحية، لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كفيتامين أ وسي.