شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعك على تقوية حاسة الشم.. أبرزها الفلفل والليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الإصابة بفيروس كورونا يتعرض الكثيرون لفقدان حاسة الشم، وهذا الأمر يتسبب في تعرضهم للضغط النفسي بسبب عدم قدرتهم علي شم الأشياء التي يتناولها من طعام وشراب، كما أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أن كورونا ليست المرض الوحيد الذي يتسبب في ضعف حاسة الشم، وخلال التقرير سنتعرف أكثر عن هذا الأمر، وفقا لموقع "webmed".

يصاب البعض بتهيج الأغشية المخاطية، أو انسداد المجاري التنفسية، أو اتباع والقيام بعادات خاطئة كالتدخين، وعدم تناول أطعمة صحية، جميعها أمور مسببة لضعف حاسة الشم.

ولذا قد التقرير العديد من الأطعمة التي تساعد علي تقوية حاسة الشم، ومنها:

-الأطعمة الغنية بالزنك:

المشروم والخضروات مثل السبانخ والبروكلي واللفت تحتوي على عنصر الزنك، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن مهمة للجسم، ولذا فتناولك لها يوميا يساعد علي تقوية حاسة الشم.

-الثوم:

الثوم مضاد قوي للفيروسات، ولذا تناوله يعمل علي تقوية الجهاز المناعي ومحاربة الفيروسات المختلفة، والالتهابات في الجسم، وهذا الأمر يساهم في تسهيل عملية التنفس، وتقوية حاسة الشم.

-الفلفل الحار:

يساعد علي تقوية حاسة الشم واستعداها في حالة فقدانها، والسبب أنها تحتوي علي الكابسيسن الذي يعمل علي تنظيف الأنف، ويحسن من أدائها.

-الليمون:

يحتوي علي فيتامين سي، ولذا من دورة محاربة ومكافحة الفيروسات التي يصاب بها البعض، ويعمل علي تقوية الجهاز المناعي، ويحارب أي عدوي، ويرجع أن رائحته نفاذة ولذا فتناولك له يعمل علي تقوية حاسة الشم.