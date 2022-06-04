شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى العلاجات البيولوجية للمصابين بداء كرون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهدوء هو الهدف الأساسي للأشخاص المصابين بداء كرون، ويمكن أن تساعدك العلاجات البيولوجية في تحقيق الهدوء عن طريق تقليل الأعراض ، فضلاً عن توفير الشفاء من الأضرار التي لحقت بالأمعاء بسبب الالتهاب.

توصف العلاجات البيولوجية عادةً للأشخاص الذين يعانون من أعراض كرون أكثر شدة والذين لم يجدوا الراحة بالطرق الأخرى، كما تعمل العلاجات البيولوجية عن طريق منع بعض المواد الكيميائية التي تسبب التهاب الأمعاء.

وتحجب معظم المستحضرات الدوائية الحيوية لمرض كرون بروتينًا يسمى عامل نخر الورم (TNF)، و تعمل المستحضرات الحيوية الأخرى على حجب الخلايا المناعية التي تسمى الإنتجرينات ، ويعمل البعض الآخر على بروتينات تسمى إنترلوكين 23 (IL-23) وإنترلوكين 12 (IL-12). هذه هي الطريقة التي توقف العلاجات البيولوجية الالتهاب في القناة الهضمية.

وتعمل الأدوية البيولوجية المضادة لعامل نخر الورم على ربط وتمنع البروتين الذي يعزز الالتهاب في الأمعاء وكذلك الأعضاء والأنسجة الأخرى، ويستفيد الكثير من الأشخاص من هذه الأدوية ، وأحيانًا يلاحظون تحسنًا على الفور أو في أي مكان لمدة تصل إلى 8 أسابيع.

الأدوية البيولوجية الثلاثة المضادة لعامل نخر الورم هي:

هوميرا

ريميكاد

سيمزيا

هوميرا

Humira هو علاج يتم إدارته ذاتيًا بعد عرض أولي من قبل أخصائي رعاية صحية، وإذا قرر طبيبك أنه يمكنك إجراء الحقن بنفسك ، فسوف يعطيك مجموعة من الأقلام مع الأدوية التي يتم التحكم في جرعاتها بالداخل، وسيتم إعطاؤك أيضًا تعليمات حول عدد الحقن التي يجب أن تتناولها في أول 30 يومًا، بعد فترة الثلاثين يومًا الأولية ، يستخدم المرضى عادةً قلم Humira واحدًا كل أسبوعين.