شكرا لقرائتكم خبر عن لإنقاص الوزن.. البيض أم الدجاج أيهما أفضل لتناول العشاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل عشاق الصحة واللياقة وإنقاص الوزن ، العشاء هو أهم جزء في النظام الغذائي، بينما يُنصح دائمًا بالحفاظ على العشاء خفيفًا قدر الإمكان ، يوصي العديد من الخبراء من ناحية أخرى بخطط عشاء مخصصة حسب شهية الفرد وفى السطور القادمة سنوضح لك أهمية تناول العشاء وأيهما أفضل تناول البيض أم الدجاج، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

لماذا يجب أن يكون العشاء خفيفا؟

هناك عدة أسباب وراء ذلك ، على الرغم من أن معظمها يتجه نحو فقدان الوزن،من الناحية البيولوجية ، فإن الحفاظ على العشاء خفيفًا ومبكرًا سينظم كمية السعرات الحرارية التي تتناولها عن طريق تقييدها لمدة 10 ساعات تقريبًا قبل تناول الوجبة التالية.

بالنظر إلى ساعات نوم الشخص التي تكون في الغالب لمدة 8 ساعات ، إذا تم الانتهاء من العشاء قبل ساعتين من وقت النوم ، فإن الشخص يحصل بالفعل على 10 ساعات بالضبط من عدم تناول السعرات الحرارية، هذا يساعد في فقدان الدهون، يضع الجسم في مرحلة الكيتوزيه ، عندما يستخدم الجسم الدهون المخزنة للحصول على الطاقة هذا يساعد في فقدان الوزن.

القيم الغذائية للبيض والدجاج:

البيض غذاء منخفض السعرات الحرارية، تحتوي البيضة الواحدة على 75 سعرة حرارية فقط ، و 7 جرامات من البروتين ، و 5 جرامات من الدهون ، و 1.5 جرام من الدهون المشبعة ، والحديد ، والفيتامينات ، والمعادن ، والكاروتينات.

حصة واحدة من صدور الدجاج ، التي يبلغ وزنها 85 جرامًا ، تتكون من 122 سعرًا حراريًا ، و 24 جرامًا من البروتين ، و 3 جرامات من الدهون ، ولا تحتوي على كربوهيدرات وعناصر أساسية أخرى مثل النياسين ، والسيلينيوم ، والفوسفور ، وفيتامين ب 6 ، وفيتامين ب 12 ، والريبوفلافين ، الزنك والثيامين والبوتاسيوم والنحاس.

بيض أم دجاج على العشاء؟

بصرف النظر عن دورهما في إدارة الوزن ، يتم تناول الدجاج والبيض على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، لأنهما طعام منخفض التكلفة وسهل الطهي، مع توفر الكثير من الوصفات ، يمكن بسهولة تبخير صدر دجاج أو بيضة في غضون دقائق قليلة.

اعتمادًا على تركيبة العناصر الغذائية ، وسهولة الهضم ، والطريقة التي يعالجها جسمك ، ونوع الوصفة التي تطبخها فيها ، يمكن للمرء أن يأكل البيض والدجاج على العشاء.

على سبيل المثال ، الدجاج المشوي مع بعض الخضار الموسمية هو عشاء صحي للغاية ، بينما الدجاج المقلي ليس كذلك. الدجاج المقلي مع بعض الخضار مفيد للهضم ومثالي لتناول العشاء في حين أن الدجاج المشوي ليس كذلك.

فيما يتعلق بالبيض ، هناك العديد من الآراء حول ما إذا كان طعام عشاء مثالي أم لا، لا ينصح الكثيرون بهذا الطعام الغني بالبروتين لتناول العشاء، يعتبر البيض مصدر بروتين منخفض الكربوهيدرات ومنخفض السعرات الحرارية ومنخفض التكلفة مما يجعله في الأساس أفضل مصدر للغذاء ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الجزر المعدي المريئي فإن وجود البيض يمكن أن يزعج نومهم، من ناحية أخرى ، فإن التربتوفان والميلاتونين وفيتامين د الموجود في البيض يحفز على النوم لدى الكثيرين، لذلك ، اعتمادًا على كيفية تعامل جسمك مع البيض ، يمكنك تضمينه في نظامك الغذائي أو عدم إدراجه.