دنيا عبد العزيز برفقة زوجها في نويبع

محمد الفلاح - الجمعة 3 يونيو 2022

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي " إنستجرام".



أثناء قضائها شهر العسل برفقه زوجها.

وظهرت دنيا ووزجها وهما يرتديان تيشيرتات بيضاء مزينة بعبارات "أملك كل شيء أحتاجه.. أنا كل شيء".

معلقه على الصورة "بلدنا" احلي حيث فضلت دنيا قضاء شهر العسل فى مصر بدلا من السفر للخارج.

وذلك فى مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وقد كان ذلك أول ظهور لهما منذ حفل زفافهما الذي أقيم الجمعة الماضية فى نفس المدينة.

ومن ناحية أخري شاركت دنيا فى السباق الرمضاني بمسلسلي " المداح 3،ملف سري".

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، إيمان يوسف، تأليف محمود حجاج، والمسلسل من إخراج حسن البلاسي.