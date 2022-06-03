دراسة: الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض ليسوا مسؤولين عن نشر كورونا

محمد الفلاح - الجمعة 3 يونيو 2022

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ولكن لم تظهر عليهم أعراض، هم أقل عرضة بنسبة الثلثين لنقل الفيروس للآخرين، حيث تبين أن تلك المخاوف بدون أعراض ظاهرة مرض فيروس كورونا انتشار مبالغ فيه.



ووفقا للتقارير السابقة كان يُخشى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض أن يكونوا ناشرين صامتين لوباء كورونا، الذي أودى بحياة ستة ملايين شخص حتى الآن، ونحو 15 مليون حالة وفاة زائدة.

لكن مراجعة لـ 130 دراسة مختلفة، نُشرت في مجلة PLOS Medicine، وجدت أن نسبة عدوى بدون أعراض كان 50 % أو أقل في معظم الدراسات.

أظهرت الدراسات التي نُشرت حتى يوليو 2021 أن معظم حالات عدوى كورونا لم تكن بدون أعراض بشكل مستمر، وأن العدوى عديمة الأعراض كانت أقل عدوى من المصحوبة بأعراض.

كتبت ديانا بيتراغو جارسيا من جامعة برن بسويسرا وفريقها في الورقة البحثية": إذا كانت نسبة العدوى غير المصحوبة بأعراض وقابلية انتقالها منخفضة نسبيًا، فإن الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض كورونا يمثلوا نسبة أقل من انتقال العدوى بشكل عام مقارنة بالأفراد الذين يعانون من أعراض "

تضمن الفريق 130 دراسة، مع بيانات عن 28426 شخصًا مصابًا بكورونا في 42 دولة، بما في ذلك 11923 شخصًا تم تعريفهم على أنهم مصابون بعدوى بدون أعراض، ويقدر أن 14-50 % من العدوى كانت بدون أعراض.

أظهرت النتائج أن معدل الهجوم الثانوي - وهو مقياس لخطر انتقال فيروس كورونا - كان أقل بنحو الثلثين لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض مقارنة بأولئك الذين يعانون من الأعراض.

ومع ذلك، حذر الفريق أيضًا من أنه "عندما تكون مستويات انتقال فيروس كورونا مرتفعة، يجب الحفاظ على تدابير التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة لمنع انتقال العدوى من الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بعدوى بدون أعراض وسابقة للأعراض".