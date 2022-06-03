شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكشف الاختبارات الجينية عن مرض الزهايمر؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يحدد اختبار الدم أي جين APOE لديك ، لكن النتائج لا يمكن أن تتنبأ بما إذا كنت ستصاب بمرض الزهايمر، و يستخدم الأطباء هذه الاختبارات في الغالب لأغراض البحث، يمكن للاختبار أن يخبرهم من لديه عوامل خطر معينة حتى يتمكنوا من مراقبة تغيرات الدماغ في حالة تطور المرض، حسبما نشر موقع webmd

ولا ينصح الأطباء عادةً بإجراء اختبار جيني للكشف عن مرض الزهايمر المتأخر لأن النتائج قد تكون محيرة وتسبب اضطرابًا عاطفيًا، و إذا ظهرت عليك أعراض أو كان لديك تاريخ عائلي ، فقد يوصي طبيبك بإجراء اختبار للمساعدة في تشخيص داء الزهايمر المبكر، و يمكن للأطباء عادة تشخيص مرض الزهايمر بدون اختبار جيني، ويعتقد الباحثون أن هناك على الأرجح العديد من الجينات التي تؤثر على خطر الإصابة بمرض الزهايمرو اكتشافها يساعد الأطباء:

يصيب مرض الزهايمر مبكرًا وفي كثير من الأحيان إلى حد ما في بعض العائلات - وغالبًا ما يكفي أن يصنفه الخبراء على أنه شكل منفصل من المرض. يطلق عليه مرض الزهايمر العائلي المبكر.

من خلال دراسة الحمض النووي لهذه العائلات ، وجد الباحثون أن العديد منهم لديهم عيوب في الجينات ذات الصلة على الكروموسومات 1 و 14. عدد قليل من العائلات تشترك في اختلاف في جين واحد على الكروموسوم 21.

الجين الكروموسوم 21 هو دليل مثير للاهتمام لمرض الزهايمر بسبب دوره في متلازمة داون . يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة داون من نسخة إضافية من الكروموسوم 21. ومع تقدمهم في السن ، غالبًا ما يصابون بأعراض الزهايمر ، على الرغم من أنهم في سن أصغر من غيرهم من المصابين بالمرض. تظهر خلايا الدماغ أيضًا نفس الضرر الذي يحدث للأدمغة المصابة بمرض الزهايمر. لا يزال العلماء يحاولون فهم الصلة بين هذين الشرطين تمامًا.

قلة من الباحثين يعتقدون أن البحث عن جينات الزهايمر قد انتهى. لكنهم يعرفون أيضًا أن الجينات ليست السبب الوحيد للمرض.