بيروت - نادين محمد - يشير الخبراء الى ان فوائد اليانسون للبطن كثيرة. فهو يساعد على حل العديد من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص على مستوى الجهاز الهضمي. لذا من الضروري الحرص على تعلم طريقة تحضير الوصفات التي يحتوي عليها. كما من المهم تناول خلاصته او غيرها من العلاجات بطريقة منتظمة للحصول على الفائدة المرجوة.

اليانسون لعلاج مشاكل البطن



ليس من الصعب تعداد فوائد اليانسون للبطن. فهذا النوع من الحبوب يساعد على التخلص من العديد من المشاكل التي تصيب الجهاز الهضمي.

محاربة الامساك



يحتوي اليانسون على مواد ملينة تساعد على تحريك الامعاء وتحسين ادائها وبالتالي الحد من المعاناة من الامساك. وهذا ما اشارت اليه العديد من الدراسات ومنها دراسة اجريت في العام 2021 ونشرت نتائجها في مجلة بي ام سي ميديسين اند ثيرابي. الا ان الخبراء لفتوا في تقرير اصدروه الى ان الكثير من فوائد هذه الحبوب الطبيعية ما زالت تحتاج الى الدراسة.

تخفيف اعراض القولون



يمكن ان يستفيد من اليانسون ايضاً الاشخاص الذين يعانون من مشكلة متلازمة القولون العصبي. فمن المعروف انها تترافق مع عدد من الاعراض المزعجة منها النفخة واوجاع البطن والاسهال او الامساك الشديد، فضلاً عن الصداع والتعب الدائم وارتداد حمض المريء الى المعدة بشكل متكرر. ولهذه الغاية ينصح بشرب كوب من خلاصته يومياً قبل النوم او بعد الوجبة المسائية. كما يمكن اللجوء الى كبسولات تحتوي على زيت اليانسون واتباع العلاج الخاص بها لأسابيع يحدد عددها الطبيب. وقد اكدت هذه الفائدة دراسة اجريت منذ اعوام ونشرت نتائجها في دورية جورنال اوف ايتنو فارماكولوجي.

الحد من حرقة المعدة



ومن فوائد اليانسون للبطن ايضاً انه يقلل من حرقة المعدة ويحد من تلفها. فتناوله يساعد على منع ارتفاع مستوى احماض العصارة المعدية. والسبب احتواؤه على مستقبلات البروستاغلاندين.

منع عسر الهضم



يمكن الاستفادة من بذور اليانسون ايضاً من اجل التخلص من عسر الهضم. وهي مشكلة يعاني منها عدد كبير من الاشخاص حول العالم خصوصاً بعد تناول الوجبات الدسمة. وتؤدي الى الانتفاخ والى اضطراب الوظيفة المعوية فضلاً عن الالم. لذا من المفيد تناول كوب من شايه او ملعقة طعام من مسحوقه بعد الاكل مباشرة.





لا تقتصر فوائد اليانسون للبطن على الخصائص التي تم تعدادها، بل يمكن ايضاً تحضير الوصفات التي تحتوي عليه من اجل التخلص من الكرش والحصول على بطن مسطح.

وصفة اليانسون والكمون



المكونات

ملعقة طعام من بذور اليانسون

ملعقة طعام من بودرة الكمون

حبة ليمون واحدة

كوبان من الماء

طريقة التحضير

1 يتم طحن حبات اليانسون جيداً حتى الحصول على بودرة ناعمة.

2 يخلط اليانسون المطحون مع الكمون.

3 تقطع حبة الليمون الى شرحات.

4 يوضع كوبان من الماء في وعاء على النار.

5 عندما يغلي الماء يضاف اليه خليط اليانسون والكمون ويتم المزج جيداً.

6 يترك الخليط بعد هذا على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

7 ينزع الخليط عن النار ويتم شربه. ومن المفيد تكرار العملية نفسها 3 مرات اسبوعياً. لكن الى جانب ذلك ومن اجل الحصول على افضل نتيجة اي على بطن مسطح في مدة قصيرة، من المهم الحرص على اتباع نظام غذائي وحياتي صحي. وهكذا تكتمل لائحة فوائد اليانسون للبطن.



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