شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى قصور القلب.. تجنب هذه الأطعمة للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغذاء الصحي يعطيك صحة جيدة، والعكس صحيح، أي عندما تتناول الأطعمة الغير صحية فتصبح أكثر عضة للإصابة بالعديد من الأمراض، ما بالك بأنك شخص مصاب بمرض قصور القلب، فيقدم التقرير المنشور عبر موقع "Healthgrades" أبرز وأهم الأطعمة التي يجب تجنبها من قبل الأشخاص المصابين بهذا المرض لتجنب تعرضهم للإصابة بأي مشاكل صحية، ومنها:

-اللحوم الحمراء:

الإسراف في تناول اللحوم يعد من الحيل المسببة لتعرض الكثير من المضاعفات الصحية لمرضي قصور القلب، والسبب يرجع لإحتوائها علي نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي يضر بصحة القلب، لأن هذه الدهون قد تتسبب في عدم تدفق الدم بالشكل الجيد، ويزيد من التعرض للنوبات القلبية.

-الشيبسي أو شرائح البطاطس:

نعم فشرائح الشيبسي أو الشيبسي يعد من الأطعمة المضرة لمرضي قصور القلب، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الدهون والصوديوم، وأيضا تعد من العوامل المؤدية لزيادة الوزن، وبالتالي يتأثر الشرايين بشكل كبير، وتزيد من فرص الإصابة بالجلطات.

-الخبز الأبيض:

غني بالصوديوم، ولذا فتناولك له يتسبب في زيادة نسبة الكربوهيدرات في الجسم، وتسبب في زيادة الوزن، وارتفاع نسبة السكر بالدم، وبالتالي يزيد من فرص تعرض القلب لمشاكل.