شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة «ألاميدا» الرائدة فى قطاع الرعاية الصحية تعلن إطلاق مركز تميّز مختص فى علوم القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم مجموعة «ألاميدا هيلثكير» الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، عن إطلاق مركز تميّز مختص في علوم أمراض القلب والتخصصات الفرعية المتضمنة مجالات أمراض القلب الهيكلية، وبرامج علاج الانسداد الكلي للشرايين المزمن، وفحص النشاط الكهربي للقلب. وقد أقيم حفل الافتتاح في "فندق النيل ريتز كارلتون"، بحضور لفيف من كبار الأطباء وممثلوا الإدارة الطبية لمؤسسات التأمين الطبي والمؤسسات الحكومية.

وقد حرصت مجموعة «ألاميدا هيلثكير»، منذ انطلاق أعمالها، على توفير أفضل التقنيات الطبية والالتزام بتطبيق المعايير والممارسات العالمية بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة بالمجتمعات التي تعمل بها. وسوف يثمر افتتاح مركز التميز الجديد المختص في علوم القلب المجهز بأفضل وأحدث معامل القسطرة ووحدات رعاية القلب المتخصصة، عن ترسيخ المكانة الرائدة التي تحظى بها مجموعة «ألاميدا هيلثكير» في قطاع الرعاية الصحية المصري، بفضل شبكة الفريدة التي تضم أربعة مستشفيات رائدة موزعة على أفضل المواقع الاستراتيجية في منطقة القاهرة الكبرى.

وفي هذا السياق، أعرب نيراج ميشرا الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألاميدا هيلثكير» عن اعتزازه بنجاح المجموعة في إطلاق مركز التميز الجديد المختص في علوم أمراض القلب، والذي سيثمر عن تأسيس منصة ابتكارية لتدريب شباب الأطباء، وتزويد المرضى بأفضل طرق ووسائل العلاج تحت إشراف أبرز خبراء أطباء القلب الحائزين على شهادات دولية مرموقة، فضلاً عن المبادرة بإطلاق برامج توعية مجتمعية وحملات فحص طبي للقلب بهدف رفع الوعي مجتمعنا بأهمية «صحة القلب». وانطلاقًا من المفهوم السائد في جميع أنحاء العالم بأن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة، أضاف ميشرا بأن المجموعة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من خبراتها العلمية والعملية المتضافرة الممتدة لعقود لإحداث طفرة بحثية في مجال أمراض القلب، وبما يساهم في استحداث وتوفير طرق ووسائل جديدة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية لقاعدة المرضى المتنامية عبر شبكة مستشفيات المجموعة.

وأكد ميشرا التزام المجموعة بمسئولية النهوض بمنظومة علاج أمراض القلب، بما يليق بمكانتها وشبكة منشآتها الطبية الرائدة في سوق الرعاية الصحية المصري. وأوضح أن شبكة مستشفيات المجموعة الأربعة تضم حاليًا 8 معامل قسطرة قلبية، و58 سريرًا بوحدات العناية القلبية (CCUs)، و9 أسرة بوحدات التشخيص والعلاج (CDUs). وأشار إلى أن تميز شبكة المجموعة بانتشارها على نطاق واسع في منطقة القاهرة الكبرى، يؤهلها لتقديم الاستجابة السريعة والمناسبة لحالات الطوارئ المتعلقة بأمراض القلب.

وتستهدف المجموعة من خلال مركز التميز الجديد، التركيز على شتى التخصصات الفرعية لأمراض القلب، مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية لتخطيط صدى القلب المتقدم، والعلاج التداخلي لأمراض الشرايين التاجية، وبرنامج علاج أمراض القلب الهيكلية، وبرنامج علاج الانسداد الكلي للشرايين، وفحص النشاط الكهربي للقلب، وبرنامج إدارة علاج قصور القلب، وأمراض القلب الخلقية، وتمدد الأوعية الدموية للشريان الأورطي.

وتعتزم مجموعة «ألاميدا هيلثكير» خلال المرحلة القادمة تعزيز قدرات مركز التميز الجديد لعلوم أمراض القلب والترويج لأنشطته على الصعيدين المحلي والإقليمي. وتطلع المجموعة أن تثمر هذه التطورات عن تحول مصر إلى الوجهة المفضلة لمرضى القلب من جميع أنحاء القارة الإفريقية والدول العربية الشقيقة، ممن يسعون إلى الاستفادة بأفضل خدمات الرعاية الصحية المتخصصة فائقة الجودة.

وسوف يتولى مركز التميز أيضًا مسئولية تقديم برامج طبية متخصصة لإدارة علاج الحالات المصابة بأمراض القلب، مدعومًا بنخبة من أفضل العلماء والخبراء والاستشاريين المتخصصين في أمراض القلب والأوعية الدموية على مستوى مصر وأفريقيا. كما سيلتزم المركز بالاستثمار في البحوث والدراسات العلمية المتخصصة لتعزيز الدور الذي تلعبه المجموعة من أجل تخفيف حدة الإصابة بأمراض القلب في شتى أنحاء الجمهورية. جدير بالذكر أن افتتاح مركز التميز الجديد يأتي عقب إطلاق المجموعة مستشفى السلام الدولي بالقاهرة الجديدة في إطار سعيها الحثيث نحو التوسع ببصمتها وحرصها الشديد على مواصلة تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة على مستوى جميع التخصصات الطبية.

عن مجموعة «ألاميدا هيلثكير»

تحظى مجموعة «ألاميدا» بمكانة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في السوق المصري، حيث يتبلور هدفها الاستراتيجي الأول في تزويد المواطنين بأفضل الخدمات الطبية والعلاجية فائقة الجودة، مستفيدة من شراكاتها المتشعبة مع كبرى المؤسسات الدولية وتبنيها لأحدث الأدوات والنظم التكنولوجية الطبية. وتضم مجموعة ألاميدا 1,023 سريرًا و128 عيادة موزعة على أربعة مستشفيات رائدة تحتل أفضل المواقع الاستراتيجية بنطاق القاهرة الكبرى، وهي مستشفى "السلام الدولي بالمعادي" و"السلام الدولي بالقاهرة الجديدة"، ومستشفى "دار الفؤاد بمدينة نصر" و" دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر". وتضم مجموعة «ألاميدا» أيضًا مركز "الإكسير" المتخصص في مناظير الجهاز الهضمي، ويقع فرعيه بأحياء المهندسين والمعادي. كما تمتلك ألاميدا شبكة عيادات "طبيبي" الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتنتشر فروعها في الداون تاون والتجمع الخامس والمعادي والسادس من أكتوبر.