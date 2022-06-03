شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت عرضة لحساسية حبوب اللقاح؟.. افعل هذه الأشياء في المنزل لتقليل الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حبوب اللقاح هي أحد أكثر أسباب الحساسية شيوعًا خلال فصل الربيع، وعند الأشخاص الذين لديهم حساسية من حبوب اللقاح من العشب والأعشاب والأشجار، يمكن أن يتسبب التعرض لمسببات الحساسية هذه في ظهور أعراض مثل العطس، والاحتقان (الشعور بالانسداد)، والحكة ، ودموع العين ، والأنف والفم.

وفقا لموقع " thehealthsite "، تحدث هذه الحالة بسبب التهاب وتورم بطانة الأنف والملتحمة، وإذا كنت عرضة للإصابة بحساسية حبوب اللقاح ، فلدينا بعض النصائح المتخصصة حول كيفية التعامل معها.

أفضل علاج هو تجنب التعرض لحبوب اللقاح، وعادة ما يتم علاج حساسية حبوب اللقاح باستخدام مضادات الهيستامين مثل السيتريزين والأدوية المضادة للالتهابات مثل المنشطات، وعادة ما تكون في شكل أجهزة الاستنشاق. يمكن أن يتسبب رد الفعل التحسسي أيضًا في انقباض أنابيب التنفس والشعب الهوائية والقصيبات، ومن ثم ، فإن أدوية موسعات الشعب الهوائية تستخدم أيضًا كمنشقات أو شراب أو أقراص.

ما الذي يمكنه فعله في المنزل لتقليل الأعراض

قد يساعد تناول الأدوية المضادة للحساسية ومضادات الهيستامين في تقليل الأعراض.

يمكن أن يساعد بخاخ الأنف بمحلول ملحي بسيط في تقليل احتقان الأنف وتهيجها.

بخاخات الأنف التي تحتوي على الستيرويدات ومضادات الهيستامين تعطي راحة جيدة وقد تحتاج إلى الاستمرار في هذا الموسم.

في الحالات الشديدة قد تكون هناك حاجة للستيرويدات عن طريق الفم واستنشاق الستيرويد بالإضافة إلى أدوية موسعات الشعب الهوائية، كما هناك أدوية مضادة للمضادات الحيوية مثل حقن أوماليزوماب والتي ثبت أيضًا أنها تفيد في التهاب الأنف التحسسي الشديد.