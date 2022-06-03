بين حليب اللوز و الشوفان؟.. أيهما الافضل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 01:09 مساءً - حليب الشوفان وحليب اللوز من المشروبات النباتية الشهيرة التي غالباً ما تظهر في المشروبات والحلويات الخالية من منتجات الألبان الحيوانية، وفي الحقيقة أنواع الحليب هذه أصبحت عناصر أساسية في قائمة التسوق، حيث أشارت إحدى المراجعات إلى أن مبيعات الحليب النباتي في الولايات المتحدة زادت بنسبة 61٪ بين عامي 2012 و 2016.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن استبدال حليبك ببديل خالٍ من منتجات الألبان الحيوانية، فقد تتساءل عن كيفية مقارنة حليب الشوفان وحليب اللوز، لذلك من خلال هذه المقالة نستعرض أوجه التشابه والاختلاف الرئيسية بين حليب الشوفان وحليب اللوز، مما يساعدك على تحديد الأفضل لك.

الفوائد الصحية:

حليب الشوفان وحليب اللوز هما أنواع حليب يمكن أن تكون إضافات ممتازة إلى النظام الغذائي النباتي، ومع ذلك، فإن حليب الشوفان خالٍ أيضاً من المكسرات، والذي قد يكون عاملاً مهماً يجب مراعاته للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللوز.

من ناحية أخرى، عادة ما يكون حليب اللوز أقل في الكربوهيدرات، مما قد يجعله خياراً أكثر ملاءمة للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات أو الكيتو، بالإضافة إلى ذلك، على عكس حليب الشوفان، يمكن تضمين بعض أنواع حليب اللوز في نظام باليو الغذائي أيضاً.

يتم تدعيم كلا النوعين من الحليب النباتي عادةً بمغذيات دقيقة مهمة، مثل فيتامين د والكالسيوم وفيتامين ب 12، وعلى الرغم من افتقارها غالباً إلى بعض خطط النظام الغذائي النباتي، إلا أن هذه العناصر الغذائية تلعب دوراً رئيسياً في العديد من جوانب صحتك.

على سبيل المثال، يعمل فيتامين د والكالسيوم معاً لدعم صحة العظام، وزيادة كثافة المعادن في العظام، وتقليل خطر الإصابة بالكسور، وفي الوقت نفسه، يعد فيتامين ب 12 عنصراً غذائياً أساسياً موجوداً بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية، وهو ما يحتاجه جسمك لتخليق الحمض النووي ووظيفة الأعصاب وإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة.

السلبيات:

في حين يمكن تضمين كل من حليب الشوفان وحليب اللوز في نظام غذائي صحي، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية التي يجب مراعاتها لكل منهما.

القيمة الغذائية:

كلا النوعين من النباتات أقل في البروتين من حليب البقر، الذي يحتوي على حوالي 8 جرامات من البروتين لكل كوب (237 مل)، حيث أن البروتين مهم للعديد من جوانب الصحة، بما في ذلك نمو عضلاتك وإصلاح الأنسجة ووظيفة المناعة.

وقد تفتقر العلامات التجارية للحليب النباتي إلى الفيتامينات والمعادن الأخرى التي يوفرها حليب البقر بشكل طبيعي، مثل الكالسيوم، وقد تحتوي بعض الأنواع أيضًا على سكر مضاف، حيث يرتبط تناول كميات عالية من السكر المضاف بأمراض صحية مزمنة مثل أمراض القلب والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، وإذا كنت ترغب في الحفاظ على تناول السكر منخفضًا، فتأكد من قراءة الملصق بعناية.

الاستخدامات:

يحتوي حليب الشوفان على قوام كريمي طبيعي، مما يجعله إضافة رائعة لمشروبات القهوة الخالية من منتجات الألبان، مثل اللاتيه، ونظراً لمحتوى الكربوهيدرات والحلاوة الطبيعية، غالباً ما يستخدم حليب الشوفان بدلاً من حليب البقر للخبز، حيث يمكنه تحسين طعم وملمس ولون بعض المخبوزات.

من ناحية أخرى، يثبت أن حليب اللوز غير المحلى أقل في الكربوهيدرات، وهو ما قد يكون مفضلاً لمن يتبعون نظامًا غذائياً منخفض الكربوهيدرات أو الكيتون، كما يتميز حليب اللوز أيضاً بطعم خفيف من الجوز وقوام أرق، وقد تجد أن حليب اللوز يعمل بشكل جيد في العصائر والحبوب والوصفات اللذيذة.

كيفية الاختيار:

يمكن أن يكون كل من حليب الشوفان وحليب اللوز إضافة رائعة إلى النظام الغذائي الصحي، كل ما عليك هو أن تختار أي منتج بناءً على تفضيلاتك الشخصية وكيف تخطط لاستخدامه.

ومع ذلك، بغض النظر عن نوع الحليب النباتي الذي تختاره، تأكد من التحقق من ملصق المكونات والبحث عن الأصناف غير المحلاة والمدعمة كلما أمكن ذلك، بالإضافة إلى ذلك، ابتعد عن حليب الشوفان أو منتجات حليب اللوز التي تحتوي على كمية عالية من الإضافات أو الحشو أو المكونات الاصطناعية الأخرى.

وعلى الرغم من أن العديد من العلامات التجارية بدأت في إزالة الكاراجينان من منتجاتها، لا يزال بإمكانك العثور عليه في بعض أنواع حليب اللوز وحليب الشوفان، حيث أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر حول الآثار الصحية المحتملة لاستهلاك الكاراجينان، وفي غضون ذلك، يمكنك اختيار الحليب النباتي بدون الكاراجينان إذا كنت ترغب في الحد من تناولك.