كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 01:09 مساءً - يتبع العديد من الاشخاص طريقة الطهي بالمقلاة الهوائية، بحيث اصبحت من اساسيات اي بيت وهي تُعتمد لتساعد بالاستمتاع اكثر بالأطعمة المقلية المفضلة بطريقة صحية.

وفي الحقيقة، يدعي الكثير أن المقالي الهوائية تساعد في تقليل محتوى الدهون في الأطعمة مثل البطاطس المقلية وأجنحة الدجاج، ولكن هل الطهي باستخدام المقلاة الهوائية صحي ؟ ستلقي هذه المقالة نظرة على الأدلة وتحدد ما إذا كانت فوائد استخدام المقلاة الهوائية تفوق المخاطر حقًا.

ما هي المقلاة الهوائية وكيف تعمل ؟

المقلاة الهوائية هي جهاز مطبخ شهير يستخدم لصنع الأطعمة المقلية مثل اللحوم والمعجنات ورقائق البطاطس، وتعمل عن طريق تداول الهواء الساخن حول الطعام لإنتاج مظهر خارجي مقرمش.

وينتج عن هذا أيضاً تفاعل كيميائي يعرف باسم تفاعل مايلارد، حيث يحدث عندما يتفاعل الحمض الأميني والسكر المخفض في وجود الحرارة ويؤدي إلى تغييرات في لون ونكهة الأطعمة، وتوصف الأطعمة المقلية بالهواء بأنها بديل صحي للأطعمة المقلية بالطريقة التقليدية، وذلك بفضل انخفاض محتواها من الدهون والسعرات الحرارية.

يمكن أن يساعد استخدام المقلاة الهوائية في تقليل محتوى الدهون؟

عادة ما تكون الأطعمة المقلية أعلى في الدهون من الأطعمة المعدة باستخدام طرق الطهي الأخرى، على سبيل المثال، يحتوي صدر الدجاج المقلي على دهون أكثر من كمية متساوية من الدجاج المحمص، وتدعي بعض العلامات التجارية أن استخدام المقلاة الهوائية بدلاً من مقلاة عادية يمكن أن يساعد في خفض محتوى الدهون في الأطعمة بنسبة تصل إلى 75٪.

وذلك لأن المقالي الهوائية تتطلب دهون أقل بكثير للطهي من المقالي التقليدية، وفي حين أن العديد من وصفات الأطباق المقلية تتطلب ما يصل إلى 3 أكواب (750 مل) من الزيت، فإن الأطعمة المقلية تحتاج فقط إلى حوالي ملعقة كبيرة (15 مل).

هذا يعني أن المقالي العادية تستخدم زيتاً يصل إلى 50 مرة أكثر من المقالي الهوائية، وعلى الرغم من أن الطعام لا يمتص كل هذا الزيت، إلا أن استخدام المقلاة الهوائية يمكن أن يقلل بشكل كبير من محتوى الدهون الإجمالي.

قد يساعد التحول إلى المقلاة الهوائية في إنقاص الوزن؟

الأطعمة المقلية ليست فقط أعلى في الدهون، ولكنها أيضاً أعلى في السعرات الحرارية وقد تساهم في زيادة الوزن، ولقد وجدت إحدى المراجعات الكبيرة للدراسات أن تناول كميات أكبر من الأطعمة المقلية مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة.

لذللك إذا كنت تبحث عن جسم مثالي ووزن مناسب، فقد يكون استبدال الأطعمة المقلية بالطريقة التقليدية بالأطعمة المقلية في المقلاة الهوائية مكاناً جيداً للبدء، حيث أن الأطعمة المقلية في الهواء أقل في الدهون من الأطعمة المقلية بالطريقة العادية، وهذا التحول يعتبر طريقة سهلة للمساعدة في خفض السعرات الحرارية ومساعدتك في إدارة وزنك.

فوائد استخدام المقلاة الهوائية:

قد تكون الأطعمة المقلية في الهواء أكثر صحة من الأطعمة المقلية بعدة طرق، حيث إنها أقل في الدهون والسعرات الحرارية وحتى بعض المركبات الضارة المحتملة الموجودة في الأطعمة المقلية تقليدياً.

لذلك إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن أو تقليل تناول الدهون، فقد يكون التحول إلى المقالي الهوائية خياراً جيداً بدلاً من القلي العميق، ويجدر أيضاً التفكير في أنه نظراً لأن المقلاة الهوائية تستخدم زيتاً أقل من المقلاة العميقة، فقد يكون من الأسهل الحصول على زيوت عالية الجودة ولكنها أكثر تكلفة، مثل زيت الأفوكادو.

سلبيات استخدام المقلاة الهوائية:

على الرغم من أن الأطعمة المقلية في الهواء قد تكون أكثر صحة من الأطعمة المقلية، إلا أن هناك بعض العيوب التي يجب مراعاتها، فعلى سبيل المثال، مقارنة بالقلي العميق التقليدي، يستغرق القلي في المقالي الهوائية وقتاً أطول لطهي الأطعمة.

وفي إحدى الدراسات التي قارنت خصائص البطاطس المقلية مع تلك المصنوعة في المقلاة الهوائية، استغرق الأمر 21 دقيقة لقلي البطاطس المقلية في الهواء مقابل 9 دقائق فقط للقلي بالطرق التقليدية، وبالإضافة إلى الحاجة إلى أوقات طهي أطول، تميل الأطعمة المقلية في الهواء إلى إنتاج طعم مختلف قليلاً وقوام أقل هشاشة من القلي في المقلاة العادية.