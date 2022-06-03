تقنية جديدة.. تسمح للمرضى رؤية افتراضية لأسنانهم المتوقعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 01:09 مساءً - إذا كنت تريد أن ترى بالضبط كيف ستبدو أسنانك بعد فرصة تعديلها ومدى قربها من بعضها بعد علاجها بالإضافة إلى بياضها، فقد يكون لدى العلماء الإجابة أخيراً.

حيث يمكن للمرضى رؤية ابتسامتهم من زوايا متعددة قبل أن يقرروا المضي قدماً في أي علاج.

وتوفر التكنولوجيا الجديدة الرائدة لمرضى الأسنان “نظرة افتراضية” لابتسامتهم المتوقعة قبل التخلي عن أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويسمح “Kapanu 3D” للبالغين الذين يسعون للحصول على ابتسامة هوليوود، باختيار ابتسامتهم المرغوبة أمام أعينهم مباشرة بناءً على عمليات المسح الحالية لأفواههم.

يمنح النظام، الذي أنشأه باحثون سويسريون، المستخدمين فرصة لتعديل مدى قرب أسنانهم من بعضها، بالإضافة إلى بياضها.

وقال” Roland Mörzinger”، الرئيس التنفيذي، إن الواقع المعزز الصادق يساعد في إدارة التوقعات قبل أن يجلس المريض على الكرسي اللعين، وقال في كتابته على موقع المنتج: “هذا البرنامج يمكّن المريض من رؤية النتيجة النهائية لإعادة بناء الأسنان في غضون ثوانٍ”.

وأشاد أطباء الأسنان البارزون بـ” Kapanu” عندما تم الكشف عنها في المعرض الدولي لطب الأسنان في كولونيا، ألمانيا، في مارس.

ويمكن لـ Kapanu، المعروض على اليوتيوب، تقديم محاكاة واقعية لطول الأسنان وعرضها وشكلها وظلها، ويعمل النظام عن طريق استخدام عمليات المسح ثلاثية الأبعاد لتجويف فم المريض من خلال مسح الوجه، وفقاً لتقارير “International Business Times”.

ثم يتم مطابقة ذلك بمسح مجموعات معروفة من الأسنان الجيدة التي خضعت بالفعل للإجراء المعني.

يتم بعد ذلك وضع صورة للابتسامة المتوقعة بعد العلاج على تسجيل فيديو مباشر، يطلق عليه اسم “المرآة الافتراضية”، لابتسامة المريض الحالية.

تتيح هذه اللقطات المتدحرجة للمستخدمين رؤية نتائج التعديلات الصغيرة على ابتسامتهم، مثل تغيير شكل الأسنان ولونها أمامهم مباشرة.

يمكن للمرضى أن يلفوا ويديروا رؤوسهم لرؤية ابتسامتهم من زوايا متعددة قبل أن يقرروا المضي قدماً في أي علاج.

كيف تم تطويرها ؟:

تم تطوير كابانو في الأصل في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا، زيورخ، قبل أن يتم الاستحواذ عليها من قبل شركة “Ivoclar Vivadent” وهي شركة عالمية رائدة في مجال طب الأسنان.

تدور الأساليب الحالية للتنبؤ بما ستبدو عليه الابتسامة في العلاج حول القوالب والقوالب وتعتبر على نطاق واسع معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً.

لكن التكنولوجيا الجديدة التي قد لا تكون دقيقة بنسبة 100 %، ليست متاحة بعد للمستخدمين النهائيين، على الرغم من أنها جاهزة للسوق.