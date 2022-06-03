مدرس كبد بطب الإسكندرية: 90% من مصابي فيروس A يتم شفاؤهم بدون علاج

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الشاطر، مدرس الكبد والجهاز الهضمى بوحدة الكبد والمرارة بطب الإسكندرية، إنه يجب ألا نستهين بالإصابة بفيروس A، موضحًا أنه رغم أنه يتم شفاؤها بدون علاج فى 90% من الحالات إلا أنها قد تسبب مضاعفات خطيرة لبعض الفئات من المرضى .

وتابع خلال مؤتمر الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية بالإسكندرية، إنه لابد من اكتشاف الأعراض مبكرًا وهى اصفرار العين، ولابد من الراحة وتناول السوائل، والاهتمام بالتغذية السليمة، مضيفا، أنه لابد من التأكد من الإصابة بالفيروس حيث يعانى الشخص من ارتفاع فى درجة الحرارة والقىء فى البداية ثم يظهر اصفرار فى العين، وهذا ما يؤكد التشخيص مع تأكيد التحليل.

وأوضح أن فيروس A ينتقل من خلال تناول الأطعمة والماء الملوث وخصوصًا عند قيام أحد المصابين بالفيروس بإعداد الأطعمة وتكون يداه ملوثة بالفيروس، فينقل العدوى، لذلك لابد من تناول الأطعمة والماء النظيفين، مؤكدًا أننا لا نرى حالات من التهاب الكبد الغامض.

وقال إنه لتجنب الإصابة بفيروس A لابد من تناول التطعيم حيث إنه بمجرد تناول التطعيم يحمينا من الإصابة ويمنع حدوث أى أعراض أو مضاعفات، مؤكدًا أن هناك فئات من المرضى تحدث لهم مضاعفات، وقد تسبب فشل بالكبد بنسبة 1% عند إصابة بفيروس A لشخص مصاب بفيروس سى أو فيروس بى، أو أصحاب المناعة الضعيفة، أو كبار السن هؤلاء يتعرضون لمضاعفات من فيروس A إذا لم يتم التحكم والسيطرة على المرض.