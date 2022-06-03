شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ كبد: "مش كل اللى عنده جرثومة المعدة يأخذ علاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد أساتذة الكبد والجهاز الهضمى، إن هناك بعض الأشخاص يعتقدون أن جرثومة المعدة تعد مرضا ولابد من الشفاء منها وتناول المضادات الحيوية لعلاجها، فى حين أن هذه المعلومة كاذبة لأنه إذا أخذنا عينات من معدة المصريين سنجد أنها تصيب من 90 إلى 95% من الحالات.

وقال، خلال مؤتمر الجمعية المصرية للكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، المنعقد حاليا بالإسكندرية، إن الجرثومة فى حد ذاتها ليست مرضا، مضيفا " كلنا عندنا جرثومة المعدة "، لكن ثبت أن بعض الأمراض عند وجود جرثومة المعدة معها لا يتم شفائها إلا عند التخلص من جرثومة المعدة، وهذه الحالات مثل وجود قرحة فى الاثنى عشر، وقرحة المعدة،والتهاب جدار المعدة لن تشفى إلا بالتخلص من الجرثومة فلابد من إعطاء علاج لها لأن شفائها مرتبط بقتل جرثومة المعدة، مضيفا، إنما الجرثومة فى حد ذاتها ليست مرضا، لذلك المريض الذى يشتكى فقط من الجرثومة عند إثبات وجودها بالتحاليل ولا يشتكى من أى أمراض أخرى مصاحبة، فلا داعى لتناول علاج لها، مؤكدا" فجميعنا لدينا جرثومة المعدة.

وأضاف، لذلك لابد من أخذ العلاج عند التهاب المعدة،أو التهاب جدار المعدة، أو الاصابة ببعض أنواع من الأورام، وقرحة الاثنى عشر، موضحا إن هذه الأمراض إذا كانت موجودة نعطى علاج للجرثومة.

وأشار إلى أن المؤتمر الذى يعقد حاليا بالاسكندرية، أن هناك أدوية جديدة مثبطة لإفراز حامض المعدة ظهرت حديثا وتستخدم لقرحة المعدة وارتجاع المرىء، تعتمد على البوتاسيوم وتمنع افراز حامض المعدة وهى لازالت تحت الدارسة رغم انه تم الموافقة عليها فى اليابان، ولم تتم موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية عليها حتى الآن، ولابد من اجراء المزيد من الدراسات عليها وهى أمل للحالات التى لا تستجيب للأدوية الأخرى.