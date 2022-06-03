أفضل الفواكه والخضروات لفقدان الوزن

بيروت - نادين محمد - فواكه وخضروات عديدة تساعد على تخسيس الوزن، وتقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، حيث إنها تعزز الصحة وتحسن وظائف أعضاء الجسم المختلفة، وذلك لأن الخضروات والفواكه غنية بالعديد من الفيتامينات الأساسية والمعادن والألياف والعناصر الأخرى المهمة لصحة الجسم.

ومن أبرز الخضروات والفواكه التي تساعد في إنقاص الوزن ما يلي:

1-السبانخ

تعد السبانخ من أبرز الخضروات التي تساعد في إنقاص الوزن، حيث تأتي في مقدمة الخضروات الصحية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم سواء الفيتامينات أو مضادات الأكسدة أو المعادن والألياف، بالإضافة إلى قلة السعرات الحرارية الحيوية فيها .

تزداد القيمة الغذائية للسبانخ بعد الطهي، لذلك ينصح بتناولها مطبوخة بطريقة صحية للحصول على فوائدها العديدة. ينطبق هذا على أنواع مختلفة من الخضر الورقية المهمة لصحة الجسم، مثل الخس واللفت والملفوف.

2-البروكلي

من الضروري إدراج البروكلي في النظام الغذائي؛ للحصول على فوائده العديدة، فهو غني بالألياف والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، ويساعد على الشعور بالشبع دون زيادة الوزن؛ لأنه منخفض السعرات الحرارية، ويمكن تناول البروكلي المسلوق وكذلك تحضير سلطة البروكلي الصحية.



3-البازلاء

البازلاء الخضراء تساعدك على الشعور بالشبع؛ لأنها غنية بالألياف مع قليل من السعرات الحرارية، وهي من أبرز الخضروات التي تساعد في إنقاص الوزن.

يمكنك تناول البازلاء الخضراء المطهية وحساء البازلاء الخضراء، ويمكن إضافتها إلى بعض السلطات.



4- الفطر

إضافة مميزة للعديد من الأطباق مثل اللحوم أو الدجاج والحساء وغيرها، ويتميز باحتوائه على بروتين مهم لصحة الجسم، مما يساعد على الشعور بالشبع.

يعزز الفطر أيضاً فقدان الوزن وحرق الدهون عن طريق مستويات السكر في الدم، وزيادة التمثيل الغذائي في الجسم.

5-الخضروات الصليبية

تشمل الخضروات الصليبية البروكلي والقرنبيط والملفوف وبراعم بروكسل. هذه الخضروات غنية بالألياف وتحتوي على كمية جيدة من البروتين مقارنة بالخضروات الأخرى، وقليلة السعرات الحرارية.

يُنصح بتناول الخضروات الصليبية باتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن، حيث إنها تمد الجسم بالعناصر التي يحتاجها وتعزز عملية الحرق؛ لأنها تسبب الشعور بالشبع.

6-التفاح

منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع، ويدعم فقدان الوزن، ويقلل من مستويات الكوليسترول السيئ في الدم. يفضل تناول التفاح بدلاً من عصره لتقليل الجوع والتحكم في الشهية، وبالتالي المساعدة على إنقاص الوزن.

7-التوت

يعتبر التوت ثماراً لذيذة ومفيدة في الوقت نفسه؛ حيث إنه منخفض السعرات الحرارية وغني بفيتامين C والمنغنيز وفيتامين K والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع.

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد تناول التوت في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وخفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات في الجسم.

للحصول على فوائد التوت، يمكن إضافته إلى الحبوب أو الزبادي على الإفطار، أو استخدامه لصنع عصير التوت الصحي.

8- فاكهة الكيوي

مصدر مثالي لفيتامين C وفيتامين E والألياف وحمض الفوليك، حيث توفر للجسم العديد من الفوائد الصحية. ومع ذلك، لا يحتوي الكيوي على الكثير من السعرات الحرارية، وبالتالي قد يساعد في إنقاص الوزن. وذلك لأن فاكهة الكيوي تحافظ على مستويات السكر في الدم، وتحسن مستويات الكوليسترول، وتدعم صحة الأمعاء، وكلها مزايا مهمة أثناء اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن.

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