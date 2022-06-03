علاجات طبيعية تخلصكِ من اللسان الأبيض 

بيروت - نادين محمد - هناك علاجات منزلية للتخلص من اللسان الأبيض بسرعة وبشكل طبيعي، وعلى الرغم من أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، فإنه في بعض الأحيان قد يشير اللسان الأبيض إلى وجود عدوى كامنة أو حتى سرطان مبكر.

في كثير من الأحيان، يحدث اللسان الأبيض عادة بسبب سوء نظافة الفم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور نتوءات صغيرة وملتهبة ومنتفخة على لسانك.

عوامل الخطر للإصابة باللسان الأبيض هي:

- التدخين.

- عدم تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بالقدر الكافي.

- التنفس من الفم.

- تناول الكثير من الأطعمة اللينة.

- تهيج الحواف الحادة لأسنانك أو احتكاك أدوات الأسنان بلسانك.

- الأدوية، مثل المضادات الحيوية، التي يمكن أن تسبب عدوى الخميرة في الفم.

- إذا كان العَرَض الوحيد الذي تظهره هو اللسان الأبيض، فلا داعي للقلق. ومع ذلك، إذا لاحظتِ أياً من الأعراض التالية، فمن الأفضل الاتصال بطبيبك على الفور.

ويجب عليكِ طلب التدخل الطبي فوراً إذا ظهرت عليكِ أي من الأعراض الشديدة التالية :

- إحساس حارق أو مؤلم على لسانك.

- ظهور تقرحات مفتوحة في الفم.

- صعوبة في المضغ أو البلع أو حتى الكلام.

- ظهور طفح جلدي.

- فقدان الوزن.

- ظهور حمى مفاجئة.

إذا كان مصدر قلقك الوحيد هو البقع البيضاء غير المبررة على لسانك، يمكنكِ إعطاء العلاجات الطبيعية التالية؛ محاولة لعلاج هذه الحالة والوقاية منها:



1- صودا الخبز للتخلص من بياض اللسان



سوف تحتاجين إلى:

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

بضع قطرات من الماء.

فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات.

ما عليكِ القيام به:

- أضيفي بضع قطرات من الماء إلى ملعقة صغيرة من صودا الخبز لتشكيل عجينة سميكة.

- باستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة، اغسلي لسانك برفق لمدة دقيقة أو دقيقتين.

- اشطفي فمك بالماء.

- يجب أن تفعلي ذلك مرة واحدة يومياً.

يمكن أن تساعد الطبيعة القلوية لصودا الخبز على معادلة الأحماض في فمك، كما تعمل صودا الخبز كمضاد للميكروبات، وتساعد في القضاء عليها، وبالتالي علاج اللسان الأبيض.

2- الزبادي للتخلص من بياض اللسان

سوف تحتاجين إلى:

وعاء من اللبن الزبادي السادة.

ما عليكِ القيام به:

- استهلكي وعاءً من اللبن الزبادي العادي يومياً.

- يمكنك أيضاً ترك القليل من الزبادي على لسانك وشطفه بالماء (إذا كنتِ لا ترغبين في تناوله يومياً).

- يجب اتباع هذا العلاج مرة واحدة يومياً.

تكمن فائدة الزبادي في احتوائه على البروبيوتيك، الذي يساعد على مكافحة مسببات الأمراض الفموية المسببة للمشاكل، مثل البكتيريا والفطريات التي قد تكون مسؤولة عن ظهور بقع بيضاء على لسانك.

3- الكركم للتخلص من بياض اللسان

سوف تحتاجين إلى:

- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

- بضع قطرات من مستخلص الليمون.

- فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات.

ما عليكِ القيام به إلى:



- اخلطي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع بضع قطرات من عصير الليمون لتشكيل عجينة.

- باستخدام إصبعك أو فرشاة ذات شعيرات ناعمة، افركي لسانك بلطف لبضع دقائق، واشطفي فمك بالماء العادي.

- يجب القيام بذلك مرة واحدة على الأقل يومياً للحصول على نتائج فعالة.

يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين، له خصائص مضادة للميكروبات، ويمنع الكركمين نمو مسببات الأمراض في فمك، كما أنه يعزز صحة الفم؛ مما يساعد على التخلص من اللسان الأبيض.

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