شكرا لقرائتكم خبر عن 5 زيوت عطرية لتخفيف آلام المفاصل والركبة.. منها اللافندر وإكليل الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هل عانيت من ألم مزعج في ركبتيك أو مفاصلك؟ أو هل ترى والديك يعانيان من أوجاع وآلام منهكة؟ الشيخوخة تجلب معها عددًا كبيرًا من الصعوبات الصحية، بما في ذلك مشاكل المفاصل، قد يبدو الألم بسيط ولكن إذا تم تجاهله لفترة طويلة، يمكن أن يتطور بسرعة إلى شيء أكثر خطورة مثل التهاب المفاصل ، وفى السطور القادمة سنوضح أهم الزيوت الأساسية لعلاج آلام المفاصل والركبة يمكن أن تصنع المعجزات، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

فوائد الزيوت الأساسية لتقليل آلام المفاصل والركبة:

الزيوت الأساسية المشتقة من النباتات مستخدمة منذ آلاف السنين، العلاج بالروائح هو ممارسة استخدام النباتات لأغراض علاجية أو طبية، تصنع الزيوت الأساسية من مكونات عطرية للنبات، وعادة ما تكون من اللحاء أو الأوراق أو القشر، قد تشمها عند سحق النبات تساعد عمليات التبخير الخاصة على تكثيف الرائحة.

5 زيوت عطرية يمكن أن تساعد في آلام المفاصل والركبة: 1. زيت الليمون العطري:

يستخدم زيت الليمون العطري على نطاق واسع في الطب الهندي القديم للتخفيف من أعراض التهاب المفاصل مثل آلام المفاصل والالتهابات، يحتوي زيت عشب الليمون على خصائص قابضة، مما يعني أنه عند استهلاكه ، يمكنه تصريف السوائل الزائدة من أنسجة الجسم ، مما يقلل الالتهاب والتورم مع تحسين الحركة أيضًا.

2. زيت اللافندر الأساسي:

تستخدم العديد من المنازل والأماكن التي تسعى إلى خلق أجواء مريحة وممتعة زيت اللافندر الأساسي، هذا يرجع إلى حقيقة أن زيت اللافندر الأساسي يمكن أن يساعد في تقليل التوتر والقلق، لكن هذه ليست الميزة الوحيدة لهذا الزيت القوي الخصائص المضادة للالتهابات والمسكنات (المسكنات) لزيت اللافندر الأساسي تجعله زيتًا أساسيًا ممتازًا للصحة العقلية والجسدية، له خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب حول المفاصل.

3. زيت الكافور العطري:

يمكن لزيت الأوكالبتوس الأساسي أن يخفف آلام المفاصل والعضلات بسبب خصائصه العلاجية، تساهم الخصائص المهدئة والمبردة لزيت الأوكالبتوس العطري في قدراته المضادة للالتهابات ومضادة للتشنج ، مما يقلل من التوتر ويوفر تخفيف الآلام.

4. زيت إكليل الجبل العطري:

تشتهر إكليل الجبل بخصائصها المضادة للالتهابات وتسكين الآلام نتيجة لذلك ، يعتبر زيت إكليل الجبل العطري خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يعانون من التهاب أو آلام في المفاصل .

5. زيت الزنجبيل العطري:

"Zingibain ، وهو مكون مضاد للالتهابات موجود في زيت الزنجبيل العطري ، يقلل من التورم والالتهاب وعدم الراحة وتيبس العضلات والمفاصل ، يمكن لزيت الزنجبيل الأساسي أن يخفف الألم ويزيد من الحركة.