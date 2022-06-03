شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقلل الكوليسترول.. 5 تغييرات في نمط الحياة هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرضك ارتفاع الكوليسترول لخطر الإصابة بأمراض القلب، لذا يجب إجراء تغييرات في نمط الحياة لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة والضارة في أجسامنا، في هذا التقرير نتعرف على 5 تغييرات في نمط الحياة تساعد في خفض معدل الكوليسترول، بحسب موقع "Health".

5 تغييرات في نمط الحياة لخفض الكوليسترول المرتفع1. تناول الأطعمة الصحية للقلب

تجنب تناول أي دهون مشبعة موجودة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم، يجب أيضًا التخلص من الدهون المتحولة، والتي ترفع مستويات الكوليسترول الكلية في الدم. بدلًا من ذلك، تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون والماكريل والرنجة والجوز وبذور الكتان أضف أيضًا الألياف القابلة للذوبان في نظامك الغذائي مع بروتين مصل اللبن.

2. تمرن معظم أيام الأسبوع

يرفع النشاط البدني المعتدل من كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، والكوليسترول "الجيد" ، ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار، احرص على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة ، أو خمس مرات في الأسبوع أو ممارسة التمارين الهوائية القوية لمدة 20 دقيقة، على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، إذا لم يكن الأمر كذلك ، قم بالمشي السريع لمدة 30 دقيقة.

3. الإقلاع عن التدخين

إذا أقلعت عن التدخين تمامًا، فسيؤدي ذلك إلى تحسين مستوى الكوليسترول الجيد، في غضون 20 دقيقة من الإقلاع عن التدخين ، يعود جسمك إلى ضغط الدم الأصلي ومعدل ضربات القلب، وبعد عام من الإقلاع عن التدخين، تبلغ مخاطر الإصابة بأمراض القلب نصف تلك التي يتعرض لها المدخن.

4. انقاص الوزن

إن التخلص من الوزن الزائد يساعد في خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، تجنب المشروبات السكرية أو تناول الأطعمة المقلية / المالحة ، وتتبع السعرات الحرارية كل يوم، سيؤدي هذا بدوره إلى تقليل مستويات الكوليسترول.