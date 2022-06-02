شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. نقص فيتامين ب 6 يؤدى الى ضعف جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 6 (البيريدوكسين) مهم لنمو الدماغ الطبيعي وللحفاظ على صحة الجهاز العصبي وجهاز المناعة، وتشمل المصادر الغذائية التي تحتوي على فيتامين ب -6 الدواجن والأسماك والبطاطس والحمص والموز والحبوب المدعمة.ويمكن أيضًا تناول فيتامين ب 6 كمكمل غذائي، عادةً في صورة كبسولة أو قرص أو سائل عن طريق الفم، حسبما نشر موقع Mayo Clinic

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو الحالات التي تمنع الأمعاء الدقيقة من امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة (متلازمات سوء الامتصاص) هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب -6. يمكن أن تؤدي أيضًا بعض اضطرابات المناعة الذاتية وبعض أدوية الصرع والاعتماد على الكحول إلى نقص فيتامين ب 6.

ويمكن أن يتسبب هذا في حالة لا يكون لديك فيها ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين الكافي إلى أنسجة الجسم (فقر الدم) والارتباك والاكتئاب وضعف جهاز المناعة.

وعادة ما يقترن نقص فيتامين ب 6 بنقص في فيتامينات ب الأخرى ، مثل حمض الفوليك (فيتامين ب 9) وفيتامين ب 12.

والكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ب -6 للبالغين من العمر 50 عامًا أو أقل هي 1.3 ملليجرام. بعد سن الخمسين ، الكمية اليومية الموصى بها هي 1.5 ملليجرام للنساء و 1.7 ملليجرام للرجال.

وتظهر الأبحاث حول استخدام فيتامين ب 6 لحالات معينة ما يلي:

أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

اعتقد الباحثون سابقًا أن فيتامين ب 6 ، عندما يقترن بحمض الفوليك (فيتامين ب 9) وفيتامين ب 12 ، قد يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل مستويات الأحماض الأمينية في الدم (الهوموسيستين) . ومع ذلك ، تظهر الدراسات أن الجمع بين هذه الفيتامينات لا يبدو أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية أو شدتها.

غثيان صباحي.

قد يقلل فيتامين ب 6 من شدة غثيان الصباح أثناء الحمل. إذا كنت تعانين من غثيان وقيء مستمرين ، فقد يصف لك مقدم رعاية الحمل مكملات فيتامين ب 6.

متلازمة ما قبل الحيض (PMS)

. هناك بعض الأدلة على أن فيتامين ب 6 قد يقلل من أعراض الدورة الشهرية. ومع ذلك ، تعتبر هذه الدراسات ذات جودة منخفضة.

فقر الدم الحديدي.

فيتامين ب 6 فعال في علاج هذا النوع الجيني من فقر الدم.