فيتامينات مهمة لصحة الشعر خلال فصل الصيف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 07:13 مساءً - منذ 60 دقيقة

يعاني الشعر من العديد من المشاكل كالجفاف والتقصف في فترة الصيف، وتسعى الكثير من الفتيات للحصول على شعر صحي ولامع وتحديداً في هذا الفصل ، وهناك فيتامينات مهمة لصحة الشعر، ويمكنك الحصول عليها تلك بسهوله عن طريق تناول بعض الأطعمة.

وينصح الخبراء، بضرورة تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على البيوتين، ومن ابرز تلك الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين، صفار البيض، والبروكلي، والخضروات الورقية، والبقوليات، والمكسرات، والموز، وعش الغراب، وذلك بحسب موقع “هيلث كارت” الطبي.

ومن أبرز الفيتامينات الذي يحتاجها شعرك في فصل الصيف: فيتامين “أ”، حيث يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، كالجفاف والرطوبة، ومن ابرز الأطعمة التي تحتوي على فيتامين “أ”، البطاطا وزيت الحوت، والحليب، والبيض، وغيرها من الاطعمة.

ويعد فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على الحماية من الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة، بالإضافة إلى ذلك، يحتاج جسمك إلى فيتامين “سي” لتكوين بروتين يعرف باسم الكولاجين وهو جزء مهم من بنية الشعر.

كما يساعد فيتامين “سي” جسمك على امتصاص الحديد، وهو معدن ضروري لنمو الشعر، وتعتبر الفراولة والفلفل والجوافة والحمضيات مصادر جيدة لفيتامين “سي”.

ويعتقد العلماء، بأن فيتامين “د” يلعب دوراً في إنتاج الشعر، لكن معظم الأبحاث تركز على مستقبلات فيتامين “د”، الدور الفعلي لفيتامين “د” في نمو الشعر، ومعظم الناس لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين “د”، قد يكون من الجيد زيادة تناولك لفيتامين “د”.

ينتج جسمك فيتامين “د” من خلال الاتصال المباشر بأشعة الشمس، تشمل المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين “د”، سمك القد والسلمون، وعش الغراب.