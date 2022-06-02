مرض يصيب الأطراف.. ما هو داء “بورغر” وما هي الطريقة الوحيدة لعلاجه؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 07:13 مساءً - هناك أنواع عدة من الأمراض النادرة التي تصيب نسبة قليلة من الناس، وتعدّ هذه الأمراض أصعب من غيرها بسبب قلة الدراسات والأبحاث عنها لندرتها، ما يشكل تحديا امام المصابين بها لإيجاد الأدوية والعلاجات المناسبة بعد تحديد الاسباب.

يُعَد داء بورجر أو الالتهاب الوعائي الخثاري الساد واحدًا من هذه الأمراض، فهو مرض نادر يحدث للشرايين والأوردة الموجودة في الذراعين أو الساقين، إذ تلتهب وتنتفخ الأوعية الدموية، وقد تُسَد بالجلطات الدموية.

وقد يؤدي الى تدمير واتلاف أنسجة الجلد، وقد يؤدي أيضا إلى العدوى والغرغرينا، إذ يَظهر داء بورغر أولاً في اليدين والقدمين، وقد يُصيب مناطق أوسع من الذارعين والساقين.

ومعظم الأشخاص الذين شخصوا بداء بورغر يدخنون السجائر أو الأنواع الأخرى من التبغ، مثل التبغ المخصص للمضغ.

ويعد الإقلاع عن استخدام كل أنواع التبغ هو السبيل الوحيد لعلاج مرض بورجر.

الأعراض

هذه هي أهم ا‘راض هذا المرض النادر:

-وخز أو خدر في اليدين أو القدمين.

-تلون القدمين أو اليدين باللون الأحمر أو الأزرق أو لون شاحب.

-ألم قد يظهر ويزول في الساقين والقدمين أو في الذراعين.

-التهاب بطول وريد تحت سطح الجلد مباشرة.

-تحول أصابع اليدين والقدمين إلى اللون الشاحب عند تعرضها لبرودة.

-تقرحات مفتوحة مؤلمة في أصابع اليدين والقدمين.

الأسباب

السبب الأساسي لمرَض بورغر غير معروف، بينما يلعَب تدخين التَّبغ دَوراً في الإصابة بالمرض. ويُعتقَد أن المواد الكيميائية الموجودة في التَّبغ قد تُهيِّج بطانة الأوعية الدموية، ما يؤدِّي إلى انتفاخِها.

ويعتقد الخبراء أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم استعداد وراثي للمرض، إذ من المحتمل أن يكون السبب في هذا المرض مُهاجمة الجهاز المناعي للأنسجة السليمة للجسم عن طريق الخطأ.

المضاعفات

إذا تفاقم مرض بورغر، فسوف يقل تدفق الدم إلى الذراعين والساقين. ويرجع هذا إلى الانسدادات التي تعسّر وصول الدم إلى أطراف أصابع اليدين والقدمين، حيث لا تحصل الأنسجة التي لا يصلها الدم على الأكسجين والمغذيات التي تحتاجها لتبقى حية.

وقد يسبب هذا موت الأنسجة والجلد على أطراف أصابع اليدين والقدمين (غرغرينا). وتتضمن علامات الغرغرينا وأعراضها سواد الجلد أو زرقته، وفقد الإحساس في إصبع اليد أو القدم المصاب، ورائحة سيئة تنبعث من المنطقة المصابة.

الوقاية

الإقلاع عن استخدام التبغ بأي من أشكاله.

تقريبًا كل شخص مصاب بمرض بورغر قد استخدم التبغ في شكل ما، غالبًا السجائر. لمنع مرض بورغر، من المهم عدم استخدام التبغ.

الإقلاع عن التدخين قد يكون أمرًا صعبًا. إذا كنتَ كمعظم المدخِّنين، فمن المحتمَل أنَّكَ قد حاولتَ الإقلاع عن التدخين في الماضي. لم يَفُتِ الأوان أبدًا للمحاولة مرة أخرى. تحدَّثْ مع طبيبكَ عن الطرق التي يُمكِنُها مساعدتكَ في الإقلاع عنه.